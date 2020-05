Heropstart scholen vlot verlopen, ook Kunstacademie mogelijk terug van start Kristof Pieters

15 mei 2020

17u29 0 Beveren De Beverse scholen zijn vandaag weer beperkt opgestart en dat is volgens het gemeentebestuur bijzonder vlot verlopen. Tegelijkertijd wordt ook onderzocht of de Kunstacademie nog terug open kan. Daarover werd nog niets beslist.

Achter de schermen werd heel hard gewerkt om de heropening van de scholen veilig te laten verlopen. De afgelopen anderhalve week werd besteed aan het implementeren van looplijnen, het voorzien van handgel en zeep, het aanbrengen van de nodige signalisatie enzovoort. De eerste resultaten blijken alvast heel positief. Er werden volgens het gemeentebestuur nauwelijks problemen gemeld.

Sporten

Ondertussen willen heel wat sporters de trainingen hervatten. Ook voor hen had de Nationale Veiligheidsraad goed nieuws. Nadat zij eerder met maximum drie samen mochten sporten, is dat vanaf nu mogelijk met maximum 20 sporters. Het is wel belangrijk dat er in dat geval een trainer aanwezig is. Wielertoeristen moeten vergezeld worden door een wegkapitein.

De Beverse sportdienst geeft ook nog mee dat de voetbalvelden pas ingezaaid werden zodat het nieuwe seizoen met een goeie grasmat kan beginnen. Het spreekt dan ook voor zich dat er opgeroepen wordt om deze niet te betreden.

Huwelijken en begrafenissen

Goed nieuws voor wie trouwplannen heeft. Vanaf nu mogen er 30 aanwezigen binnen in kasteel Cortewalle. Hier worden de nodige voorzorgsmaatregelen genomen, zodat de social distancing gegarandeerd is. Datzelfde geldt ook voor begrafenissen.