Herdenking aan Brits monument laat Doel links liggen Kristof Pieters

04 juni 2019

20u20 0 Beveren Bij de jaarlijkse herdenking van de bevrijding van Doel aan het Brits monument wordt het dorp Doel zelf totaal genegeerd. Gemeenteraadslid Bruno Stevenheydens (Beveren 2020) betreurt die gang van zaken. Burgemeester Marc Van de Vijver sluit niet uit dat de plechtigheid in de toekomst terugkeert naar het dorp.

Het Brits monument werd in 2011 weggehaald uit Doeldorp en verplaatst naar een verlaten plek op de Scheldedijk, wat weggemoffeld achter de kerncentrale. Begin juli is er opnieuw een herdenking. “Dat het monument werd verplaatst naar een stuk niemandsland is erg maar waarom wordt de aansluitende receptie tien kilometer verder in Kieldrecht aangeboden en laat men het dorp Doel volledig links liggen?” vraagt Stevenheydens zich af. “Er zijn in Doel ook horecazaken waar dit kan plaatsvinden. Tenslotte gaat deze herdenking over Doel.”

Burgemeester Marc Van de Vijver benadrukt dat de organisatie gebeurt in samenspraak met de vaderlandslievende verenigingen. “De keuze voor Kieldrecht is omdat er in Doel geen gemeenschapsinfrastructuur meer aanwezig is”, legt hij uit. “Dit is geen politieke beslissing geweest en is louter van praktische aard. We hebben er trouwens ook nooit klachten over gekregen. Ik sluit ook niet uit dat de receptie van deze herdenking in de toekomst terug naar Doel kan verhuizen.”

Voor Stevenheydens volstaat dit niet. “De gemeente beschikt over voldoende feesttentjes om samen met een horecazaak een gepaste receptie aan te bieden. Een herdenking voor de bevrijding van een dorp moet doorgaan in het betreffende dorp.”