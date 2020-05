Herbruikbare mondmaskers worden volgende week bedeeld Kristof Pieters

14 mei 2020

18u09 12 Beveren Inwoners van Beveren mogen in de loop van volgende week een herbruikbaar mondmasker verwachten in de brievenbus. De gemeente verwacht de levering in de loop van dinsdag. Intussen zijn heel wat medewerkers al volop aan de slag met de logistieke voorbereiding van de bedeling.

De werkmannen van de gemeente hebben de voorbije dagen alvast de bewonersbrieven gebust in heel Beveren. Tegelijk wordt ook al de bedeling voorbereid van de herbruikbare mondmaskers. Die zijn met een groepsaankoop besteld bij Think Pink. Dat is de organisatie die zich inzet voor de preventie van en onderzoek naar borstkanker. 80 procent van de opbrengst van de verkoop van de mondmaskers gaat naar projecten met kankerpatiënten en lokale ziekenhuizen.

De gemeente staat zelf in voor de bedeling van de mondmaskers. Er zal ook een handleiding worden bijgeleverd. Dinsdag wordt de levering verwacht. Tegen 20 mei moeten ze bezorgd zijn aan de inwoners. Eind mei zal men ook de mondmaskers met filter van de federale overheid aan huis bedelen.