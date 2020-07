Heraanleg N70 start in januari, aanleg bufferbekken in september Kristof Pieters

16 juli 2020

15u36 2 Beveren De nutsmaatschappijen hebben hun werkzaamheden aan de N70 afgerond en nu staat een nieuwe fase van de wegenwerken voor de deur. De werken aan het bufferbekken in de buurt van Pareinpark starten in september, de eigenlijke wegenwerken in januari 2021. Vanaf nu neemt Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) het als bouwheer over.

De grote riolerings- en wegenwerken starten na de werken op de N450 in Melsele. De planning wordt nu opgemaakt. De hoofdwerken zullen ongeveer twee jaar in beslag nemen. Tijdens deze werken blijft verkeer richting Beveren altijd mogelijk. Bij werken in smallere delen van de N70 wordt het verkeer in één richting omgeleid langs snelwegen. Fietsers behouden steeds doorgang.

AWV zal ook de communicatie rond de werken overnemen van de gemeente Beveren.