Heraanleg centrumstraten uit de startblokken: hinder tot eind 2020 Kristof Pieters

17 september 2019

14u41 2 Beveren Tien jaar na de herinrichting van de Vrasenestraat en de Kasteeldreef is nu het startschot gegeven van de heraanleg van de rest van het handelscentrum. Gefaseerd worden de Ciamberlanidreef, Yzerhand, De Brownestraat en een stuk van de Donkvijverstraat in een nieuw kleedje gestoken. Voor de handelaars in het gebied breekt wel een moeilijke periode aan, want de werken duren tot eind volgend jaar.

In de eerste fase, die afhankelijk van de weersomstandigheden duurt tot januari 2020, wordt gestart in de Ciamberlanidreef en de De Brownestraat. De Ciamberlanidreef krijgt een totaal ander profiel. De parkeervakken verhuizen naar het midden van de straat in een visgraatsysteem. De bomen die eerder al gerooid werden, worden vervangen door nieuwe exemplaren die eveneens in het midden van de straat komen te staan. Op die manier worden meer parkeerplaatsen gecreëerd omdat de opritten van de woningen niet meer moeten vrijgehouden worden. De Ciamberlanidreef zal een soort boulevard worden. Aanvankelijk zou de snelheid hier gehandhaafd blijven op 50 km/uur maar de gemeente heeft intussen gekozen om er toch een zone 30 in te voeren. Er blijft tweerichtingsverkeer mogelijk en voor de fietsers komen er fietssuggestiestroken.

Verkeershinder

De aannemer zal gefaseerd werden vanaf het kruispunt met de Kasteeldreef richting Yzerhand. Eerst wordt het wegdek opgebroken. Daarna starten de rioleringswerken. Deze werken zullen voor de nodige verkeershinder zorgen. De gemeente doet daarom een warme oproep om, indien mogelijk, verplaatsingen zoveel mogelijk te voet of met de fiets te doen. In deze fase van de werken is doorgaand verkeer in de Ciamberlanidreef niet mogelijk. De handelaars in het centrum en Yzerhand blijven wel bereikbaar via de Donkvijverstraat. De parking aan het Gildenhuis wordt zo lang als mogelijk open gehouden. De De Brownestraat is enkel toegankelijk via de Kasteeldreef en wordt voor de duur van deze fase dubbelrichting.

Het Yzerhand, waar de grootste concentratie winkels is, wordt in het voorjaar van 2020 aangepakt. Daar komen bredere voetpaden en afwisselend aan weerszijden van de straat parkeerstroken. Dit zal het aangenamer maken voor shoppers. Door het smalle profiel van de straat moet er wel een offer gebracht worden, en dat is het invoeren van enkelrichtingsverkeer na de werken. Het verkeer zal enkel nog in de richting kunnen wegrijden uit het centrum. Tellingen hebben namelijk uitgewezen dat het meeste verkeer zich verplaatst vanuit het centrum richting Vrasene. Het Yzerhand wordt ingericht als winkelzone met dezelfde materialen als in de Vrasenestraat zodat er een uniform geheel ontstaat. Er zal ook betalend parkeren van kracht zijn.

Aan het kruispunt met de Koben Geertsstraat en Glazenleeuwstraat is een klein rondpunt voorzien zoals er eerder een werd gemaakt in de Klapperstraat.

In een laatste fase komt een stuk van de Donkvijverstraat aan de beurt. Die krijgt bredere voetpaden en een profiel van fietsstraat. De voortuin van Huis Piers wordt meegenomen en ingericht als een groenzone in Franse stijl met een waterpartij en fietsparking.