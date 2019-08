Hele reeks ongevallen met fietsers op N70 Kristof Pieters

16u45 3 Melsele De gewestweg blijft een gevaarlijke baan voor fietsers. Dat blijkt alleszins uit de reeks ongevallen die zich afgelopen weekend voordeden op en in de buurt van de N70 in Melsele. Vier fietsers raakten lichtgewond, telkens na een aanrijding door een auto.

Op de Grote Baan in Melsele zijn vrijdagmiddag rond 13.16 uur een auto en een fietser met elkaar in aanrijding gekomen. De fietser kwam ten val en raakte lichtgewond. Een tweede ongeval gebeurde vrijdagmiddag om 14.26 uur op de Vesten in Beveren. Ook daar kwamen een auto en een fietser in aanrijding met elkaar. De fietser raakte lichtgewond.

Lichtgewond

Op het kruispunt van de Grote Baan met de IJzerstraat kwam zaterdag om 16 uur opnieuw een auto in aanrijding met een fietser. De fietser raakte eveneens lichtgewond bij het ongeval. Het ongeval gebeurde zaterdag om 16.05 uur.

Tot slot was er ook nog een ongeval op het kruispunt van de Dambrugstraat en de Kalishoekstraat in Melsele zaterdagavond om 17.16 uur. Opnieuw kwamen een fietser en een auto met elkaar in aanrijding. De fietser raakte hierbij lichtgewond.

Momenteel zijn de nutswerken bezig op de N70 in Melsele. Eens die afgelopen zijn, start de langverwachte heraanleg van de gewestweg en komen er ook gescheiden fietspaden.