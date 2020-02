Heel wat koppels kiezen voor ‘schrikkelhuwelijk’: “Volgend jaar vieren we het gewoon dagje vroeger” Kristof Pieters

29 februari 2020

14u36 4 Waasland 29 februari is een trouwdatum die je niet snel vergeet. Ook in onze regio vonden heel wat koppels ‘schrikkeldag’ een geknipt moment om elkaar het ja-woord te geven. In Lokeren traden twee paartjes in het huwelijk, in Beveren was er één ‘schrikkelkoppel’ en in Sint-Niklaas waren er zelfs drie koppels die in het huwelijksbootje stapten.

In Beveren luidden zaterdag de bruidsklokken voor Bart Rodyns (24) en Andrea Marjanovic (26). Het koppel is vier jaar samen en ruilde een tijdje geleden Antwerpen voor Beveren. “We hebben hier intussen ook een huis gekocht en dat was meteen ook de aanleiding om te trouwen”, vertelt Bart. De keuze voor een schrikkeldag was eerder toeval. “Het was de enige dag die hij nog vrij had op zijn drukke agenda”, vult Andrea lachend aan. “We vonden het uiteindelijk wel een leuke datum die je ook niet snel zal vergeten.” Wanneer het koppel de huwelijksverjaardag zal vieren? “In de nacht van 28 februari op 1 maart!” klinkt het lachend.

De gemeente Beveren zocht op deze speciale dag ook eens op hoeveel ‘schrikkelkinderen’ er nu precies in Beveren wonen. Het blijken er maar liefst 35 te zijn.

In Lokeren gaven Albert Khachatryan (26) en Laurien Roelandt (25) elkaar het ja-woord op deze bijzondere dag. Ze vormen al twee jaar een koppel en sinds een half jaar wonen ze samen in een flat in Lokeren. Ook hier speelde toeval een grote rol bij de keuze van de huwelijksdatum. “Het was eigenlijk een beetje per ongeluk omdat 29 februari dit jaar op een zaterdag viel”, geeft Albert toe. “Onze eerste keuze was eigenlijk vorig week 22 februari want we zijn jarig op 22 februari en 22 mei. Dat lukte echter niet meer. Maar 29 februari is natuurlijk ook een erg speciale datum. En ik moet bovendien maar om de vier jaar een cadeautje kopen”, lacht Albert. “Grapje natuurlijk. We gaan het de volgende jaren een dagje vroeger vieren en om de vier jaar is het dan een bijzonder moment.”