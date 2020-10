Heel wat jonge bomen hebben droogte van voorbije zomer niet overleefd Kristof Pieters

11 oktober 2020

18u16 0 Beveren Door de langdurige droogteperiode van afgelopen zomer zijn heel wat jonge bomen gesneuveld. Gemeenteraadslid Stijn De Munck (Groen) vraagt om de problematiek eens in kaart te brengen. Volgens schepen van leefmilieu Filip Kegels (N-VA) wordt er volop gewerkt aan nieuwe technieken om sterfte te voorkomen.

Jonge bomen, die nog niet zo diep wortelen, zijn vatbaarder voor droogte dan al wat oudere exemplaren. Vooral de eerste drie jaar zijn cruciaal. Dan moeten jonge bomen regelmatig water krijgen. Volgens Stijn De Munck kan men gebruik maken van sondes die in de grond onder de boom gestoken worden. “Op basis van vooraf ingevoerde gegevens zoals de boomsoort en de samenstelling van de grond laat de sonde via een app weten wanneer de boom best water krijgt”, weet hij. De Munck vraagt om het aantal dode en zieke bomen door droogteschade in kaart te brengen om een beter zicht te krijgen op de problematiek. Daarnaast pleit hij er ook voor om jonge bomen beter te monitoren om de eerste jaren te overleven. Door de voorbije droogt sneuvelden alleen al in het Doornpark een dertigtal jonge bomen.

Volgens schepen Filip Kegels (N-VA) wordt er wel degelijk gewerkt aan nieuwe technieken om sterfte te voorkomen. “In het kasteeldomein Cortewalle hebben we geëxperimenteerd met waterzakken maar dit is vrij duur en de zakken lopen soms ook iets te snel leeg. Dat er her en der jonge bomen afsterven door droogte is jammer genoeg nooit te voorkomen maar we proberen wel tijdig in te grijpen als we dit opmerken. We proberen ook te kijken naar de locatie bij de keuze van een soort en kiezen steeds voor inheemse bomen. Naar de toekomst toe gaan we ook meer en meer gebruik maken van wadi’s waar regenwater wordt gebufferd om bomen te kunnen irrigeren.”