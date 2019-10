Heel wat hinder op R2 door botsing met drie vrachtwagens in Beverentunnel Kristof Pieters

04 oktober 2019

17u49 0 Beveren Het verkeer op de R2 in Kallo is vrijdagmiddag helemaal in de soep gedraaid. Oorzaak was een ongeval waarbij drie vrachtwagens betrokken waren in de Beverentunnel.

Het ongeval gebeurde omstreeks 14 uur in de Beverentunnel richting Nederland. Er vielen geen gewonden maar een van de betrokken vrachtwagens raakte flink beschadigd en moest getakeld worden. De brandweer moest ook de rijbaan reinigen. De sowieso al zware vrijdagavondspits ondervond dan ook heel wat hinder. Ook op verschillende lokale wegen in de Waaslandhaven was het drukker dan normaal.