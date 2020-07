Heel wat fileleed op E17 en E34 door ongeval met vier vrachtwagens in Kennedytunnel Kristof Pieters

17u04 5 Zwijndrecht/Beveren Wie dinsdagmiddag vanuit het Waasland naar Antwerpen wou rijden, moest heel wat geduld hebben. Het verkeer op zowel de E17 als de E34 zat urenlang muurvast door twee verschillende ongevallen in de Kennedytunnel.

Het eerste ongeval gebeurde halfweg de tunnel. Een Nederlandse truck, geladen met veevoeder, reed in op zijn voorligger. Door de klap kwam de stuurcabine helemaal scheef te staan. De bestuurder bleef ongedeerd maar verkeerde wel in shock. Door de aanrijding moest het achteropkomende verkeer hard in de remmen. Daarbij reden honderd meter verder nog eens twee trucks op elkaar in, gelukkig ook zonder gewonden. Twee van de vrachtwagens moesten getakeld worden en dat nam een hele tijd n beslag. Twee van de drie rijstroken waren versperd met ellenlange files op de E17 en de E34 tot gevolg. Op een bepaald moment was het meer dan een uur file rijden vanaf Haasdonk op de E17 en vanaf Beveren op de E34. De Liefkenshoektunnel richting Stabroek werd een tijdlang tolvrij gemaakt.

