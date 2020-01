Hedwige-Prosperpolder wordt labo voor crisisoefeningen en dijkproeven Kristof Pieters

20 januari 2020

13u25 0 Kieldrecht De komende jaren zal de Hedwige-Prosperpolder gebruikt worden voor dijkproeven en grootschalige crisisoefeningen. “De klimaatverandering gaat gepaard met een stijgende zeespiegel en meer extreme weersomstandigheden. Het is dus belangrijk te weten hoe sterk onze dijken, waterkeringen en crisisplannen zullen zijn in die nieuwe situatie”, zegt Sarah Verhaegen, communicatieverantwoordelijke Sigmaplan. “Maar dat in de praktijk testen is niet zo eenvoudig. Het Hedwige-Prosperproject biedt daarvoor een unieke kans.”

Het project, POLDER2C’s, zal voor een deel gefinancierd worden met Europese middelen. “Op dit moment bereiden we ontpoldering voor van de Hedwige-Prosperpolder. Dat betekent dat de dijk langs de Schelde verdwijnt, maar verder landinwaarts een stevige ringdijk komt. Eerst wordt de ringdijk gebouwd. Wanneer die af is, zal er dus even een dubbele bescherming zijn. Omdat we de oude dijk langs de Schelde sowieso zullen afgraven, kan die eerst gebruikt worden om uitgebreide tests en oefeningen uit te voeren.”

Een groep van dertien organisaties uit België, Frankrijk, Engeland en Nederland zullen de tests samen uitvoeren. Ze zullen de oude dijk langs de Schelde onder druk zetten tot die effectief breekt. Op die manier kunnen ze exact achterhalen hoe sterk zo’n dijk is en methodes uitproberen om een dijkbreuk te herstellen. De tests zullen gecombineerd worden met grootschalige oefeningen om ook ervaring op te doen met crisisbeheer in noodsituaties, zoals een dijkbreuk. “De Hedwige-Prosperpolder wordt dus een levend laboratorium waar waterbeheerders zich kunnen voorbereiden op de uitdagingen van de toekomst”, klinkt het

In totaal wordt er 6,5 miljoen euro geïnvesteerd in het project. Europa neemt daarvan 60 procent voor zijn rekening nemen.