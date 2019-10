Havensnackbar De Bus verhuist volgende zomer: oudste Londense dubbeldekbus rolt laatste kilometers naar nieuwe stek Kristof Pieters

25 oktober 2019

16u05 2 Kallo Al bijna twintig jaar staan twee authentieke Londense dubbeldekbussen als een landmark aan de Kruipin in de Waaslandhaven. De populaire havensnackbar kreeg echter geen verlening meer van haar concessie. Na een jaar zoeken werd een nieuwe locatie gevonden een paar kilometer verderop vlak bij de Kallosluis. “Rijden doen ze niet meer, maar één van onze bussen verhuist mee”, zegt uitbaatster Nadja Van Kempen. “Enkel onze ‘keukenbus’ doen we van de hand. Dan kunnen we eindelijk personeel aanwerven dat groter is dan 1,73 meter.”

De snackbar De Bus was lange tijd de enige plaats in de Waaslandhaven waar arbeiders terecht konden voor een broodje of friet. Nadja Van Kempen werkte vroeger zelf in de haven en werd er elke dag op uit gestuurd om broodjes te halen. Zo rijpte het idee om zelf met een snackbar te beginnen die iets dichter bij de vele havenbedrijven was. Ze kon in Londen twee fraaie dubbeldekkers op de kop tikken uit 1958 en 1971. Eerst stond ze ermee mobiel langs de kant van de weg, maar na verloop van tijd kreeg ze haar eigen stukje concessie. De twee Londense dubbeldekkers zijn intussen een begrip geworden in de Waaslandhaven en ver daarbuiten.

Veiligheidsrisico’s

De concessie loopt nu ten einde en werd niet meer verlengd. “Omwille van de veiligheidsrisico’s die de omliggende bedrijven met zich meebrengen”, zegt Boudewijn Vlegels, voorzitter van de Maatschappij Linkerscheldeoever. “We hebben daarom mee gezocht naar een alternatief en vonden die op een terrein aan het kruispunt van de Steenlandlaan en Ketenislaan. Het is gelegen naast een groter stuk grond waar transportbedrijf Roosens een trailerparking gaat inrichten. Het is dus een win-winsituatie voor beide partijen. De parking zal ’s avonds en het in het weekend vol staan met trucks, maar kan tijdens weekdagen overdag als parking dienst doen voor de gasten van deze horecazaak. Er is ook plaats voor een zomerterras. Deze denkoefening rond efficiënt ruimtegebruik inspireert hopelijk nog andere bedrijven in de Waaslandhaven tot samenwerking. De ruimte is bijzonder schaars aan het worden.”

Dat kan Nadja Van Kempen alleen maar bevestigen. “Ik wist dat de huidige concessie niet meer verlengd zou worden en dus was het bang afwachten. We hebben meer dan een jaar gezocht. Ik ben wel tevreden met de nieuwe stek. Een groot deel van mijn cliënteel zal zeker volgen maar ik vrees dat ik wel afscheid zal moeten nemen van een aantal dokwerkers die maar een half uurtje schaftijd hebben. We gaan dan wel weer dichter tegen het Deurganckdok en andere bedrijven zitten.”

Keukenpersoneel kleiner dan 1,73 meter

De verhuizing is gepland tegen de zomer van volgend jaar. “Het ontwerp is intussen klaar. Het gaat om een flinke investering, maar zelfs met twee bussen en een overdekt terras was het allemaal wel wat krap geworden. Het wordt nu een echt gebouw, maar uiteraard gaan we één van onze dubbeldekkers meenemen. Die krijgt een plaatsje voor de snackbar en zal dienst blijven doen als verbruikszaal. De andere bus, die gebruikt werd als keuken, gaan we verkopen. We botsen er voortdurend tegen elkaar aan en kunnen ook niemand aanwerven die groter is dan 1,73 meter. Anders kan die niet eens rechtstaan in de keuken.”

De verhuizing van de bus zal nog een hele operatie worden. “Ik krijg hiervoor wel de hulp van familie. Met een kraan en dieptelader gaan we de oudste bus uit 1958 takelen en een paar kilometer verder een definitief plaatsje geven. De snackbar gaan we proberen zo kort mogelijk gesloten te houden, maximum twee weken. Nu heb ik een concessie op zak voor dertig jaar dus ik kan wel met zekerheid stellen dat het de laatste trip wordt van onze bus.”