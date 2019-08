Havenland Run & Walk krijgt vervolg in november en breidt uit met duorun Kristof Pieters

13 augustus 2019

17u29 0 Beveren Ook dit jaar kunnen lopers en wandelaars genieten van een prachtig stukje natuur met de haven als achtergrond. De Havenland Run & Walk krijgt namelijk een vervolg. Op zaterdag 2 en zondag 3 november gaat het evenement opnieuw door in Kallo. Nieuw dit jaar is de Duorun waarbij de deelnemers aan elkaar zijn verbonden met een buddyline.

De eerste editie van de Havenland Run & Walk was een groot succes en daarom heeft organisator Golazo Sports beslist om het initiatief verder te zetten. De start en finish liggen opnieuw op de terreinen van voetbalclub KSK Kallo. Deelnemers kunnen op zaterdagavond kiezen voor 7 of 12,5 km. Op zondagochtend is er opnieuw een 7 km, maar ook een 13 en 24,5 km. “Vorig jaar vonden ruim 2.500 lopers en wandelaars de weg naar dit verborgen stukje groen. De reacties over de omgeving waren unaniem lovend”, zegt Greg Broekmans van Golazo sports. “Wat het helemaal uniek maakt is de grootsheid van de haven op de achtergrond. Daarom bieden we naast een ochtendeditie opnieuw een avondeditie aan. De stille natuur met daarnaast de Schelde en de duizenden lichtjes van de haven zorgen voor een fantastisch schouwspel”.

Nieuw dit jaar is de CM-Duorun op zondagochtend. Deelnemers kunnen er voor kiezen om het parcours van 7 km per 2 af te leggen. Letterlijk! De lopers zijn met een buddyline aan elkaar verbonden, en krijgen bij inschrijving ook matchende loopshirts.

Inschrijven kan vanaf nu via http://www.havenlandrun.be.