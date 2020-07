Havenland nodigt dagjestoeristen uit om de veelzijdigheid van de haven te komen ontdekken Kristof Pieters

12 juli 2020

13u07 0 Beveren Onder het motto ‘Zomer in Havenland!” nodigt de haven van Antwerpen iedereen uit om de veelzijdige kant van de haven te komen ontdekken: van natuur over cultuur en erfgoed tot educatie, mét een vleugje horeca. Alle mogelijkheden voor een perfecte daguitstap staan voortaan gebundeld op Onder het motto ‘Zomer in Havenland!” nodigt de haven van Antwerpen iedereen uit om de veelzijdige kant van de haven te komen ontdekken: van natuur over cultuur en erfgoed tot educatie, mét een vleugje horeca. Alle mogelijkheden voor een perfecte daguitstap staan voortaan gebundeld op www.havenland.be

Havenland verzamelt de initiatieven van zowat 20 organisaties die actief zijn in en rond de haven van Antwerpen. Centraal staat de bezoeker: iedereen die iets leuks wil beleven in het havengebied. Dat gaat van schepen spotten, uitwaaien in het weidse polderlandschap, zeldzame vogels zoeken, wandelen in een van de vele natuurgebieden of fietsen door de immense haveninfrastructuur. Wie op zoek is naar inspiratie voor een (dag)uitstap kan vanaf nu terecht op de nieuwe website www.havenland.be.

Op het terrein zullen routes en deelnemende partners te herkennen zijn aan het Havenlandlabel. Dat label garandeert dat de deelnemende initiatieven voldoende kwaliteit bieden. Samen met de fiets- en recreatiekaart en de website is het ook dé manier om makkelijk je weg in de gigantische haven te vinden en je uitstap goed te plannen. “Met Havenland grijpen we de kans om de verschillende aspecten die horen bij het leven in en rond een wereldhaven onder de aandacht te brengen” zegt Boudewijn Vlegels, voorzitter van Maatschappij Linkerscheldeoever.“ Zo is er niet alleen aandacht voor het economische aspect, ook de inspanningen rond natuurbehoud die we samen met verschillende partners leveren of de rijke geschiedenis van het havengebied komen aan bod. Bovendien willen we met Havenland de lokale ondernemers die op een of andere manier bezig zijn met dat hele havengebeuren actief betrekken.”

Havenland doet ook een oproep aan wie als ondernemer een idee heeft om zelf iets te organiseren in het havengebied. Zij kunnen dat laten weten via de website.