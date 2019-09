Havenbedrijf zoekt financiering voor verderzetting Waterbus Kristof Pieters

17 september 2019

13u54 3 Beveren/Kruibeke Het Havenbedrijf is op zoek naar financiering om de Waterbus verder te zetten. Deze werd in 2017 opgestart en blijkt een groot succes. Het Havenbedrijf ziet de Waterbus echter niet als een kerntaak en kijkt nu vooral naar de Vlaamse overheid om de fakkel over te nemen.

De Waterbus vaart sinds juli 2017 tussen het Steenplein Antwerpen en Hemiksem. Vorig jaar werd de zuidelijke route uitgebreid met een noordelijke route en in februari van dit jaar kwam daar ook een oostelijk traject bij. Tenslotte kwam er als kers op de taart een halte in Lillo en Liefkenshoek. De aanzienlijke stijging van de passagiersaantallen van de afgelopen maanden tonen het succes aan van dit duurzame vervoersalternatief: van 48.685 passagiers in juni, over 76.745 in juli tot 109.741 in augustus, een absoluut record en de eerste keer dat de 100.000 wordt overschreden.

11,5 miljoen euro per jaar

De operationele kost met de huidige vloot kost het Havenbedrijf zo’n 11,5 miljoen euro per jaar. Het Havenbedrijf heeft altijd gezegd dat de financiering tijdelijk is. De noordelijke route wil men zeker verderzetten maar de zuidelijke route wordt ook intensief gebruikt voor recreatief verkeer. “De Waterbus is een gigantisch succesverhaal geworden”, zegt havenschepen Annick De Ridder (N-VA). “Het klopt dat de financiering binnenkort afloopt want dit is uiteraard een breder mobiliteitsverhaal dan enkel de haven. We moeten nu kijken op welk niveau dit het best kan gefinancierd worden, we kijken daarvoor naar Vlaanderen. De Waterbus heeft in het kader van het woon-werkverkeer echt zijn plaats gevonden. We willen er dus alles aan doen om dit verder te zetten. Er lopen op dit moment constructieve gesprekken met Vlaanderen. We hopen daar zo snel mogelijk over te kunnen communiceren.” Het zal wellicht wachten zijn op de volgende Vlaamse regering om die knoop door te hakken.

Ergernis

Het actiecomité Doel 2020 reageert geprikkeld op het nieuws dat de Antwerpse haven niet langer wil instaan voor de kosten van de Waterbus. “Uitgerekend op een moment dat de regio zich steeds meer vastrijdt… Het schuift zijn verantwoordelijkheid hier iets te snel door”, zegt Jan Creve. “Op de Antwerpse Ring is 25% van het vrachtverkeer havengerelateerd. In de onmiddellijke omgeving van de Waaslandhaven staat het verkeer bovendien om de haverklap vast ten gevolge van het havenvrachtverkeer. Sinds twee weken voeren bewoners en werknemers uit de Waaslandhaven een petitiecampagne om de Waterbus naar Doel te brengen. Dat zou voor veel mensen een valabel alternatief zijn.” Doel 2020 wijst ook op de 52 miljoen euro winst die het Havenbedrijf vorig jaar maakt. “Dat men niet meer wenst in te staan voor een meer mobiele regio wekt ergernis. Het geeft de indruk dat het Havenbestuur zich vooral bekommert om de lusten en niet wakker ligt van de bekommernissen in de ruimere regio.”