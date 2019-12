Havenbedrijf Waeslantnatie schenkt nieuw bos, leerlingen planten de bomen Kristof Pieters

09 december 2019

13u48 0 Kallo Leerlingen van GBS Kallo hebben maandagochtend de handen uit de mouwen gestoken bij een boomplantactie in de Kallodam. Het havenbedrijf Waeslantnatie schonk 50 bomen en een duizendtal struiken. De aanplant ervan is meteen de eerste fase van het Groenplan Kallo.

Het Groenplan Kallo kadert in een mobiliteitsoplossing voor de gemeenteschool. Die krijgt aan de achterzijde een kus- en rijzone, een fietserberging en een keerlus voor de schoolbus. Tegelijk was Chiro Kallo ook vragende partij voor meer speelnatuur in de omgeving. “We creëren tegelijk ook meer groen in de schoolomgeving met de aanplant van een bos en de aanleg van enkele waterpartijen”, zegt schepen Filip kegels (N-VA). “Ook een nieuwe trage weg richting Ebeslaan staat nog op de planning.” Het nieuwe bos van 2.000 vierkante meter is ook een compensatie voor de bomen die in Haasdonk geveld werden voor de aanleg van een nieuw voetbalveld. Voor de uitvoering van het Groenplan Kallo ontvangt de gemeente 50.000 euro subsidie van de Vlaamse Landmaatschappij.

De 50 bomen en 1000 struiken die maandag in de grond gingen, werden echter geschonken door het logistiek bedrijf Waeslantnatie. “We hechten veel belang aan duurzaamheid”, zegt directeur Georges Brys. “Met ons bedrijf hebben we een eigen klimaatplan. Door over te schakelen op vervoer via water, hebben we vorig jaar 3.000 vrachtwagens van de weg gehaald. Ook zijn onze meest vervuilde machines ingewisseld voor nieuwe exemplaren met roetfilters en volgend jaar schakelen we over op vrachtwagens die rijden op CNG. Dit bos konden we schenken doordat we deze eindejaarsperiode geen relatiegeschenken uitdelen. We nemen wel foto’s van de boomplantactie en die zullen op onze eindejaarskaarten prijken die we naar de klanten sturen.”

“Een mooi signaal naar andere bedrijven”, vindt ook schepen Kegels. De leerlingen zijn alvast opgetogen met het nieuwe bos in hun ‘achtertuin’. De leerkrachten zullen er binnenkort les kunnen geven over inheemse boomsoorten zoals de winterlinde, zomerlinde, tamme kastanje en vogelkers.