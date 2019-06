Havenbedrijf investeert in veiligheid voor fietsers én padden: vijf tunnels onder Kwarikweg voor parende kikkers Kristof Pieters

14 juni 2019

15u57 3 Beveren Omdat de Kwarikweg tussen twee natuurgebieden ligt, is het een populaire oversteekplaats voor padden. Elk jaar steken er zo’n drieduizend exemplaren de baan over om te gaan paren. Omdat er zoveel dieren onder de wielen van auto’s en vrachtwagens terechtkomen, steken vrijwilligers al twintig jaar lang een handje toe bij het oversteken. Naar aanleiding van de aanleg van een nieuwe fietspad liet het Havenbedrijf nu vijf paddentunnels bouwen. Deze zomer komt er ook nog vleermuisvriendelijke verlichting.

Er zullen volgend jaar geen schermen meer geplaatst worden aan de drukke Kwarikweg. Meer dan twintig jaar lang trokken vrijwilligers tweemaal per dag op pad in het paarseizoen om de dieren een handje te helpen bij het kruisen van de weg. In de loop van februari ontwaken amfibieën uit hun winterslaap en trekken ze massaal naar beken en poelen om zich voort te planten. Het initiatief voor de paddenoverzet kwam van twee inwoners uit Kallo, Lieven Van Havere en Nancy Pauwels. Ze stelden elk jaar vast dat in het voorjaar grote aantallen padden en kikkers de Kwarikweg overstaken vanuit richting Groot Rietveld. Tijdens deze trektocht kwamen er heel wat dieren onder de wielen van vrachtwagens en auto’s terecht. De twee trokken regelmatig gewapend met zaklampen langs de Kwarikweg om padden te redden. Nadien sprong Natuurpunt mee op de kar en staken heel wat vrijwilligers en scholieren jaarlijks een hand toe.

2.952 dieren overgezet in 2018

De aantallen spreken boekdelen. In 2018 werden er maar liefst 2.952 dieren overgezet. Het gaat om gewone padden, rugstreeppadden, groene en bruine kikkers en kleine watersalamanders. Vorig jaar vielen er ondanks de inspanningen nog 93 verkeersslachtoffers.

Het Havenbedrijf heeft nu echter een nieuw fietspad aangelegd langsheen de Kwarikweg en tegelijk vijf tunnels laten bouwen voor amfibieën. Het nieuwe fietspad zorgt voor een veilige aansluiting met de halte Zwijndrecht van de Waterbus en de toekomstige fietsbrug over de E34. Niet alleen de fietsers varen dus wel bij de investering. Het Havenbedrijf voorziet onder de weg paddentunnels zodat de dieren veilig kunnen doorsteken. Om de dieren naar de tunnels te leiden is er ook een lage afsluiting in beton voorzien.

Vleermuisvriendelijke verlichting

Het is niet de enige diervriendelijke investering op deze plek. De Kwarikweg krijgt in de zomer ook vleermuisvriendelijke verlichting. Het gaat om amberkleurige LED-lampen die de vleermuizen niet storen, maar uiteraard de omgeving wel voldoende verlichten voor weggebruikers. In totaal kost de aanleg van de paddentunnels, de verlichting en het fietspad zo’n twee miljoen euro.

Het fietspad van drie meter breed en twee kilometer lang is nog niet afgewerkt en zal pas ten volle benut worden als ook de fietsbrug klaar is. De fietsbrug komt vlak naast de bestaande spoorwegbrug aan de Kloetstraat op de grens van Melsele en Zwijndrecht. De bouw van de brug liep enige vertraging op door de natuurwaarden in de omgeving van de defensieve dijk. Door de ‘vleermuisvriendelijke’ verlichting is daar nu een mouw aangepast. De fietsverbinding zal worden doorgetrokken tot aan het bestaande fietspad aan de Gentboog en de fietssnelweg langs de spoorlijn Antwerpen-Gent. Er komt tegelijk een aansluiting met de tramterminus zodat pendelaars de fiets kunnen combineren met andere vervoersmiddelen.