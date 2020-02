Havenbedrijf deelt 10.000 gratis mutsen uit Kristof Pieters

20 februari 2020

14u25 4 Beveren Dokwerkers die weer en wind moeten trotseren kunnen zich voortaan extra goed induffelen. Vorig jaar deelde het Havenbedrijf 6.000 sjaals uit en deze week krijgen havenarbeiders er een passende muts bij. Een camper boordevol ‘havenpotskes’ deed donderdag de Waaslandhaven aan.

De Haven van Antwerpen brak al zeven jaar op rij alle records en om het personeel te bedanken worden deze week 10.000 gratis mutsen uitgedeeld. Ze zijn verkrijgbaar in rode en paarse kleur. De voorbije dagen reed de camper rond op de rechteroever. Donderdag was de Waaslandhaven aan de beurt. De camper hield achtereenvolgens halt bij Van Moer Logistics aan de Keetberglaan, de Belgian Scrap Terminal in de Land van Waaslaan, het havenrestaurant The Club aan de Haandorpweg en het bedrijf AET aan de Blikken. Het initiatief werd duidelijk geapprecieerd, want de mutsen vlogen aan sneltempo naar buiten. “Logisch want met dit weer komt ze meteen goed van pas”, klinkt het lachend.

Ook vrijdag trekt de caravan met havenmutsen nog rond vanaf 12 uur en staan er haltes op het programma bij DEME, Saint-Gobain Gyproc, Havencentrum Lillo, Scheldelaan - Parking Lillo, TOTAL Liefkenshoek en DP World Antwerp Gateway in Doel.