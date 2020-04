Haven ‘toetert’ tegen corona en steekt zorgverleners hart onder de riem Kristof Pieters

01 april 2020

Beveren Het was een oorverdovend spektakel deze middag in de haven. Om klokslag 12 uur weerklonken tal van toeters, sirenes en scheepshoorns. Met het concert wil de haven op haar beurt de zorgverleners een hart onder de riem steken.

Het havenbedrijf lanceerde eerder deze week een oproep naar alle bedrijven en schepen in de haven om gedurende een minuut zoveel mogelijk lawaai te maken om de zorgverleners een hart onder de riem te steken in deze coronatijden. En of die oproep goed werd opgevolgd. Stipt om 12 uur lieten alle schepen in het Deurganckdok luid de scheepshoorn loeien wat voor een oorverdovend spektakel zorgde. Ook op de kades begonnen vrachtwagens, straddle carriers, vorkliften en containerkranen te toeteren. Het havenbedrijf lanceerde de oproep om op deze manier een blijk van solidariteit met de hulpverleners uit de zorgsector te uiten. De oproep om veel lawaai te maken, werd dus massaal opgevolgd. Bij het logistiek bedrijf Van Moer reed een indrukwekkende colonne heftrucks toeterend rond. Ook aan het Deurganckdok was het een kabaal van jewelste en werden de scheepshoorns in werking gezet van verschillende containerschepen.