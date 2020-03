Haven blijft operationeel tijdens coronacrisis, chauffeurs ontevreden over gebruik touchscreens Kristof Pieters

13 maart 2020

18u56 8 Beveren Het Havenbedrijf heeft een taskforce opgericht die zich met de coronacrisis moet bezighouden. Wekelijks zal de situatie gemonitord worden en kunnen er extra maatregelen volgen. Intussen klinkt er wel kritiek bij de chauffeurs die dagelijks komen laden en lossen. Ze vrezen voor besmetting door het gebruik van touchscreens.

Het Havenbedrijf benadrukt dat het een prioriteit is om de haven volledig operationeel te houden. “Als grootste economische motor van het land is de haven essentieel voor de bevoorrading van Vlaanderen en België. We doen er alles aan om de goede werking te garanderen. Daarnaast werken we actief mee aan het vermijden van de verdere verspreiding van het coronavirus”, klinkt het.

Zoals altijd moeten alle inkomende schepen een Maritime Declaration of Health (MDH) voorleggen, waarbij de kapitein 24 uur voor opvaart moet aangeven of er zieken of vermoedens van zieken aan boord zijn, evenals een lijst van de laatste tien aangelopen havens. Het schip wordt daarop door Saniport gescreend.

Alle evenementen van Port of Antwerp die niet hoogstnoodzakelijk zijn, worden geannuleerd en bezoekers worden enkel toegelaten op de kritische werklocaties van de haven als dat absoluut noodzakelijk is.

Veel havenbedrijven organiseren zich op een manier dat zoveel mogelijk medewerkers kunnen thuiswerken en fysieke vergaderingen worden beperkt tot het hoogstnoodzakelijke.

Over de economische impact kan men zich nog niet uitspreken maar die zal alleszins groot zijn. “De komende weken zullen er 15 containerschepen minder uit Azië aankomen omwille van de corona-uitbraak. China is voor Antwerpen de tweede handelspartner na de VS. Voor de inschatting van de impact op de goederenstromen uit de rest van de wereld, is het te vroeg.”

Intussen klinkt er ook kritiek vanuit de transportsector. Chauffeurs die containers komen laden of lossen moeten gebruik maken van touchscreens en vingerscans. De vrachtrijders vrezen dat dit een groter risico met zich meebrengt op besmetting. Bij DP World zijn intussen al extra maatregelen genomen en zullen de touchscreens regelmatig gereinigd worden door poetsploegen.