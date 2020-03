Hartverwarmend: Van der Valk Hotel Beveren schenkt overschotten van groenten en fruit en andere etenswaren weg Kristof Pieters

19 maart 2020

13u29 8 Beveren Het zijn barre tijden voor de horecasector maar dat belet sommige niet om hun solidariteit te tonen. Van der Valk Hotel Beveren heeft de koelcellen leeggemaakt en uitgedeeld onder verschillende organisaties. Pakketjes etenswaren die nog goed zijn, werden onder meer bedeeld onder bejaarden. De overschotten van groenten en fruit werden dankbaar in ontvangst genomen door Rata’s Animal Shelter, een opvangcentrum voor mishandelde en verwaarloosde dieren.

Er verblijven momenteel nog enkele gasten in het hotel maar het restaurant Nest en de verschillende feestzalen zijn als gevolg van de coronacrisis wel gesloten. “Vlak voor de beslissing is gevallen, hadden we echter nog een grote voorraad aan voedingswaren in huis gehaald”, zegt zaakvoerder Tim Van der Valk. “We hadden immers verschillende feesten op de agenda staan. We vonden het zonde om dit te moeten weggooien en hebben daarom een oproep gedaan. Alle etenswaren die nog goed zijn, werden verpakt in pakketjes met wat groenten, fruit en zuivel. Die zullen bedeeld worden onder bejaarden door het team van Thuisverpleging Polet. Er zijn immers heel wat ouderen die moeilijk boodschappen kunnen doen. Een ander deel is door oud-renner Tom Steels opgehaald voor de vzw Bijs, een tehuis voor kinderen met een beperking.”

De overschotten van groenten en fruit werden intussen al bezorgd aan Rata’s Animal Shelter in Belsele. Bart Cosyns en Ines Nicque vangen in een gerenoveerde boerderij in de Moortelhoekstraat in Belsele 120 verwaarloosde, verlaten of mishandelde dieren op. “Deze donatie komt als een geschenk uit de hemel want onze voorraad was bijna helemaal op”, klinkt het dankbaar. De tranen stonden ons dan in de ogen toen we dit geschenk mochten ontvangen! Dankzij onze hamsterende medemensen, is er namelijk geen afval meer uit de winkels, zijn alle rekken leeg en is het aanbod een pak beperkter.”