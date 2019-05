Hanne Peirsman (17) mag kroontje dragen als 57ste Aardbeiprinses Kristof Pieters

31 mei 2019

14u14 0 Beveren Het aardbeiendorp Melsele heeft een nieuwe ambassadrice. De 17-jarige Hanne Peirsman werd donderdagavond verkozen tot de 57ste Aardbeiprinses.

Hanne Peirsman woont in Nieuwkerken-Waas en studeert publiciteit. “Maar ik heb nu al besloten om na mijn middelbaar naar de politieschool te gaan”, verklapt ze. “Ik ben graag buiten en help graag mensen en dus lijkt me de job van inspecteur geknipt.” Het kroontje van Aardbeiprinses had ze niet verwacht. Haar dansvoorstelling viel goed in de smaak bij de jury maar ook met haar mondigheid scoorde ze punten. “Het was eigenlijk door de uittredende prinses Nimfa dat ik me heb ingeschreven. We kennen elkaar goed. Het is een hele eer dat ik haar nu mag opvolgen.”

Eerste eredame werd Shauny Cools (21), afkomstig uit Zwijndrecht maar nu woonachtig in Beveren. “Ik had de show vorig jaar gezien en het leek me een erg plezante ervaring. Daarom heb ik deze keer zelf mijn kans gewaagd. Het was inderdaad een bijzonder leuke periode en dankzij mijn lintje als eredame komt er nog een jaar lang een vervolg aan.”

Lauren Vanheuckelom (23) mocht als tweede eredame op het podium staan. “Ik ben zelf van Melsele en ken dus de Aardbeifeesten van jongsaf. Een vriendin had twee jaar geleden meegedaan met de prinsesverkiezing en nu wou ik zelf toch eens op dit podium staan. Er gaat nog heel wat op ons afkomen en ik kijk onder meer al uit naar het bezoek aan het koninklijk paleis.”

Luc Van Hese, voorzitter van het Aardbeicomité, toonde zich na afloop erg tevreden met zijn nieuwe ambassadrices. Tijdens de show werd ook hulde gebracht aan kunstenaar Romain De Coninck. Hij overleed recent op 83-jarige leeftijd. Hij was bekend omdat hij 46 jaar lang plichtsbewust elk jaar een schilderij maakte van de Aardbeiprinses.

De Aardbeifeesten gaan nog door tot zondag 2 juni. Zaterdag is er om 14 uur een Kubb-tornooi en ’s avonds het Bal van de Burgemeester. Zondag is er al vanaf 8 uur ’s morgens een Aardbeirit, gevolgd door de Aardbeirun om 13 uur. Vanaf 14 uur is heel wat animatie voor kinderen en om 16 uur mag Gene Thomas de 57ste editie van de Aardbeifeesten afsluiten.