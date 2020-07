Hangar Padel Club uit de startblokken: “Zes indoorterreinen waar men het hele jaar door kan spelen” Kristof Pieters

20 juli 2020

17u50 5 Beveren In een loods van de voormalige houthandel Van Acker aan de Vesten in Beveren heeft Hangar Padel Club de deuren geopend. Het is meteen de eerste indoorhal voor deze populaire racketsport. Er zijn zes terreinen waar men het hele jaar door kan spelen.

Padel is een mix tussen tennis en squash, 4 spelers nemen het in teams van 2 tegen elkaar op in een glazen kooi. In onze regio zijn er wel een verschillende padelterreinen in openlucht maar tot nog toe kon men de sport nergens indoor beoefenen. “We hebben de voorbije maanden hard gewerkt om alles klaar te krijgen”, vertelt Eva De Block. De zaakvoerster speelde zelf jarenlang tennis op het hoogste niveau en is sinds enkele jaren gepassioneerd door padel. Samen met haar partner Gert Brosens nam ze daarom het initiatief om een indoorhal in te richten. “De structuur van de loods hebben we behouden maar binnen is een metamorfose gebeurd. We hebben ook een kleine cafetaria gebouwd met glazen wanden die zicht geven op de terreinen.”

Een nieuwe zaak openen in coronatijden is geen evidentie maar Eva en Gert namen alle nodige voorzorgsmaatregelen. “Elk veld is 200 vierkante meter groot en dus beschikken we over 50 vierkante meter per speler. Aan de ingang kan men de handen desinfecteren en elk speelveld is nog eens extra voorzien van een spray. Alle geleende rackets worden na gebruik uiteraard ook gedesinfecteerd.”

Tijdens het openingsweekend waren de zes velden bijna continu gereserveerd. Op weekdagen is het voorlopig nog iets rustiger. “Maar de boekingen komen goed binnen. Het is ook een ideale sport om in een bubbel te beoefenen. De grote drukte verwachten we echter pas tegen de winter, als de weersomstandigheden slechter worden.”

Binnenkort start Eva ook met het geven van initiaties. Meer info: https://www.hangarpadel.be/