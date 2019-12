Handelaars springen creatief om met wegenwerken: cateraar Steve Lombaerts levert maaltijden met de fiets Kristof Pieters

13 december 2019

17u14 0 Beveren De heraanleg van de Ciamberlanidreef in Beveren zit op kruissnelheid maar voor de handelaars zijn het moeilijke tijden. Enkele springen er wel creatief mee om. Cateraar Steve Lombaerts ruilde de bestelwagen in voor een bakfiets om maaltijden aan huis te leveren. “We zijn sneller bij de mensen en moeten niet in de file aanschuiven”, lacht hij.

De grote riolering- en wegenwerken in het Beverse centrum vorderen zoals gepland. Meer zelfs: de aannemer zit een maand voor op schema. “De boordstenen worden nu gegoten en daarna kan er een onderlaag asfalt worden aangebracht”, zegt schepen van openbare werken Raf Van Roeyen (CD&V). “In de Ciamberlanidreef is het einde van de werken dus in zicht. Voorlopig is de rijbaan al voorzien van steenslag. De parking Gildenhuis is momenteel afgesloten maar de aannemer zal deze wel terug openstellen in het eerste weekend van de kerstvakantie.”

Met de auto blijft de toegang tot de Ciamberlanidreef voorlopig wel verboden terrein. Fietsers hebben wel doorgang als ze de fiets aan de hand nemen. Anders moeten ze een omleiding volgen via de Bankwegel.

De werken zijn een moeilijke periode voor de vele handelaars in het centrum maar enkele springen er creatief mee om. Traiteur en cateraar Steve Lombaerts ruilde zijn bestelwagen in voor een bakfiets om maaltijden aan huis te leveren. “We zijn gespecialiseerd in de dagbedeling van maaltijden aan huis”, legt hij uit. “Zes dagen per week gaan we bij de klanten langs om de maaltijden te brengen. Onze zaak is gelegen aan de Kallobaan. We zitten dus eigenlijk op een boogscheut van het centrum. In het begin van de werken hebben we nog een tijdje de wagen genomen maar dat wordt steeds moeilijker in combinatie met de files die er vaak staan. Onze bezorgers moeten eerst al een parkeerplaats vinden en dan nog een heel eind te voet gaan. Daarom dat we een bakfiets hebben aangeschaft. Dit gaat niet alleen veel sneller maar het is ook duurzaam. Uiteraard is dat enkel mogelijk in het centrum. Voor de leveringen in de rest van Beveren, Melsele en Zwijndrecht moeten we nog altijd beroep doen op ons wagenpark. Ook daar ondervinden we trouwens veel hinder van wegenwerken, onder meer door de werken op de N70. De klanten reageren wel positief op ons nieuw initiatief. Met de fiets geraken we immers overal door en zorgen we dat iedereen elke dag eten op tafel heeft.”

Schepen Raf Van Roeyen kan het initiatief alleen maar toejuichen. “We beseffen dat dit een moeilijke periode is voor veel handelaars in dit stuk van ons centrum. Gelukkig hebben we een goede aannemer die intussen al een maand voor zit op schema. Het leed is echter nog niet geleden. Na de Ciamberlanidreef volgt immers het kruispunt Yzerhand en dat zal de lastigste noot zijn om te kraken.”