GTI maakt 130 spatschermen voor rusthuizen met 3D-printers Kristof Pieters

11 april 2020

11u49 1 Beveren De secundaire school GTI Beveren heeft haar 3D-printers ingezet om de rusthuizen in de gemeente extra beschermingsmateriaal te kunnen leveren. Het gaat om spatschermen die het gezicht beschermen.

Het initiatief komt van Patrick Smet, technologieleerkracht in de eerste graad. “We hebben zes 3D-printers op school maar door de sluiting, heeft hij ze mee naar huis genomen”, zegt directeur Pascal Smet. “Via internet is blijkbaar een ontwerp gedeeld voor een belangrijk onderdeel van spatschermen. Het gaat om de kunststof beugel die rond het hoofd wordt geplaatst en waarin een plastic scherm geschoven kan worden. We hebben via de dienst noodplanning van de gemeente een bedrijf gevonden dat de plastic schermen kon leveren en elastieken konden we plaatselijk op de kop tikken.”

De spatschermen worden gebruikt voor de behandeling van coronapatiënten. Ze vermijden dat er druppeltjes op het gezicht komen. Om effectief te zijn moet zo’n scherm uiteraard wel altijd gebruikt worden samen met een FFP2-mondmasker zodat men de druppeltjes niet inademt.

In totaal heeft het GTI al zo’n 130 spatschermen gemaakt en geleverd aan de verschillende rusthuizen in de gemeente. “Tot grote tevredenheid van het personeel”, weet directeur Pascal De Rop. “Er zijn al 400 stuks bijgevraagd. We hebben gelukkig voldoende stock aan printmateriaal in voorraad. We zijn als school blij dat we op deze manier ons steentje kunnen bijdragen om deze crisis te bedwingen.”