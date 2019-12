Grote verkeershinder verwacht voor heraanleg N450, gemeente legt pendelbussen in tussen Melsele en Kallo Kristof Pieters

27 december 2019

11u25 0 Melsele Op maandag 13 januari gaan in Melsele de lang verwachte maar ook gevreesde wegenwerken aan de N450 van start. De gewestweg gaat meer dan een half jaar dicht en de omleidingsmogelijkheden zijn erg beperkt. In de aanpalende Melselepolder zullen enkel hulpdiensten en lijnbussen toegang krijgen. Omdat De Lijn enkel tijdens de spits zal rijden, gaat de gemeente pendelbussen inleggen tussen Melsele en Kallo.

De aannemer begint met de werken ter hoogte van het kruispunt van de Melseledijk met de Koolputstraat, Dijkstraat en Brielstraat. Het drukke kruispunt gaat volledig dicht tot het voorjaar. Daarna moet er opnieuw lokaal verkeer mogelijk zijn tussen de Koolputstraat en de Brielstraat. Richting Melsele zal de N450 vanaf het kruispunt tot aan de Kapelwegel tegen het bouwverlof terug opengaan. De rest van de Melseledijk tussen Melsele en Kallo blijft volgens de planning volledig afgesloten tot het najaar. Al die tijd zal het vele verkeer tussen Beveren en Melsele van en naar de haven en Kallo een omleiding moeten volgen die door de wijk Gaverland en een deel van de Beverse polder loopt.

“De omleidingsmogelijkheden zijn erg beperkt”, zegt schepen van mobiliteit Raf Van Roeyen (CD&V). “Aan de voet van het viaduct over de E34 is er enkel keuze tussen polderbaantjes via de Melselepolder of Beverenpolder. De Melselepolder gaan we afsluiten voor het gewone verkeer. Enkel bewoners, landbouwers, hulpdiensten, lijnbussen en fietsers zullen nog gebruik kunnen maken van de Zaveldam en Patrijzenstraat die erg gegeerd zijn bij sluipverkeer.”

Komende van de E34 zal het verkeer net voorbij de brug over de E34 een U-turn moeten maken. Via de carpoolparking rijdt men via de parallelweg naast de E34 tot aan de Hofdam. Via de Hofdam gaat het naar de Broekstraat, Geestadam naar de Koolputstraat en de Gaverlandstraat. Verkeer richting haven rijdt via de Gaverlandstraat, Koolputsraat, Broekstraat, Waelenweg en de parallelweg van de E34 tot aan de carpoolparking waar men terug de Melseledijk bereikt.

In de Hofdam en Waelenweg wordt tijdelijk enkelrichtingverkeer ingevoerd. Beide wegen worden verboden voor vrachtverkeer boven de 3,5ton. Voetgangers en (brom)fietsers kunnen op een speciaal ingerichte, vrije fietsstrook rijden langs de werfzone. Doorgaand en vrachtverkeer wordt gevraagd om andere op- en afritten te gebruiken zoals het Polderhuis in Vrasene of de E17.

Doordat de werken in de Fabriekstraat in Kallo nog niet klaar zijn, heeft De Lijn beslist om enkel tijdens de ochtend- en avondspits te rijden. Anders zouden de rittenschema’s teveel overhoop gegooid worden. “We hebben daarom beslist om zelf pendelbussen in te leggen tussen Melsele en Kallo”, zegt schepen Van Roeyen. “We hebben hiervoor een budget van 55.000 euro uitgetrokken en zullen gebruik maken van kleinere bussen van een privéfirma.”

De meeste hinder zal er zijn voor de wijk Gaverland want daar zal het omleidingsverkeer door de Gaverlandstraat moeten rijden. Het leed is daarna nog niet geleden want zodra de werken aan de N450 klaar zijn, zal de heraanleg starten van de N70 in Melsele.