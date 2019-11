GROS houdt gratis filmvoorstelling van ‘Eagle Huntress’ Kristof Pieters

05 november 2019

13u38 1 Beveren De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) nodigt iedereen uit op een gratis filmvertoning van de film ‘Eagle Huntress’ in CC Ter Vesten op dinsdag 12 november om 20 uur.

Deze film van regisseur Otto Bell speelt zich af in de fotogenieke omgeving van het Mongoolse Altajgebergte. De dertienjarige Aisholpan zorgt voor veel commotie wanneer ze, gefascineerd door de kolossale roofvogels, besluit om de eerste vrouwelijke adelaarsjager te worden. Behalve een spannend verhaal, geschoten op de indrukwekkende, weidse steppe van Mongolië, is dit een modern sprookje over doorzettingsvermogen, lef en de invloed van ingesleten tradities.

Deze docufilm wordt aangeboden in het kader van de 11.11.11-actie en het project GROS-ART ‘Beveren omarmt Mongolië’ dat in maart 2020 van start gaat.