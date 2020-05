Grootschalige zoekactie in Groot Rietveld na vondst hoopje natte kleren, kledij bleek achtergelaten na pootjebaden Kristof Pieters

31 mei 2020

21u54 10 Kallo De Hulpverleningszone Waasland heeft zondagavond een grootschalige zoekactie gehouden in het Groot Rietveld in Kallo. Er was alarm geslagen na de vondst van een hoopje natte kleren op de oever. Een uurtje later bleek gelukkig dat er geen reden tot paniek was. Enkele tienermeisjes waren er ‘s middags kleren vergeten na pootjebaden.



Het was een wandelaar die kort voor 21 uur de hulpdiensten belde. De man had een hoopje natte kleren zien liggen langs de kant. In de omgeving was wel nergens iemand te bespeuren. De politie van de zone Waasland-Noord neemt echter geen enkel risico en vroeg daarom de brandweer in bijstand voor een grootschalige zoekactie. Er werden duikteams in bijstand gevraagd om de waterplas te dreggen.

Uiteindelijk bleek het gelukkig om vals alarm te gaan. Enkele tienermeisjes waren ‘s middags gaan pootjebaden in het natuurgebied. Eén van hen had enkele stukken natte kledij vergeten. Familie van de meisjes kwam ter plaatse en bevestigde dat de natte kledij per ongeluk was achtergelaten. De zoekactie werd hierna afgeblazen.