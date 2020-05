Grondtransporten door Verrebroek stopgezet, nieuw terrein gevonden in haven Kristof Pieters

04 mei 2020

20u10 0 Verrebroek De grondtransporten door Verrebroek zijn voorlopig opgeschort. Vorige week waren er De grondtransporten door Verrebroek zijn voorlopig opgeschort. Vorige week waren er klachten over de vele transporten met zware tractoren door het centrum. Na overleg tussen de aannemer, de opdrachtgever en de Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) is beslist om de resterende grond af te voeren naar een terrein in de haven.

De grondtransporten gebeurden in opdracht van Tabaknatie die een terrein in het Logistiek Park Waasland bouwrijp wil maken voor nieuwe magazijnen. Daar is een grondverzet mee gemoeid van niet minder dan 40.000 m³. De grond werd afgevoerd naar een terrein in Meerdonk waar de aannemer een voormalige kleiput opvult. Bewoners dienden echter klacht in bij de gemeente en de milieudienst omdat de vele grondtransporten voor overlast zorgen.

Volgens schepen van leefmilieu Filip Kegels (N-VA) zijn de transporten intussen stop gezet. “Er was wel een principieel akkoord voor de concessie maar nog geen getekend akkoord. Dit is normaal gezien wel slechts een formaliteit. De eerste fase is daarom nog afgewerkt maar voor de volgende fase zal eerst een vergunning worden aangevraagd. Intussen is ook overeengekomen om de resterende grond niet langer naar Meerdonk af te voeren. MLSO zal een braakliggend terrein in de haven ter beschikking stellen waar de grond kan gestockeerd worden. Er zullen dus geen transporten meer door Verrebroek gebeuren.”