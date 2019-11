Grondenruil voor tweede ontsluiting van verkaveling Haagstraat Kristof Pieters

07 november 2019

19u05 0 Vrasene De gemeenteraad heeft een kosteloze grondenruil goedgekeurd met projectontwikkelaar Danneels Development om een tweede ontsluiting te kunnen realiseren van een nieuwe verkaveling in de Haagstraat.

Danneels Development wil in een binnengebied aan de Haagstraat in Vrasene een verkaveling realiseren van 100 eengezinswoningen. Het college is begin dit jaar hiermee al principieel akkoord gegaan. Om dit project te realiseren moet er nog wel een 2de ontsluiting voorzien worden voor de brandweer. Die zal aansluiten op de parking aan de sportzone. De gemeenteraad is akkoord om hiervoor de nodige gronden kosteloos te ruilen. Het gaat om een strook van 158 m². De projectontwikkelaar geeft een ander perceel met een totale oppervlakte van 386 m² in ruil.

Het projectgebied heeft een totale oppervlakte van 4,46 ha. Er komen 60 halfopen en 40 gesloten woningen. De ontsluiting zal gebeuren via de Haagstraat. De twee ontsluitingsweg via de sportzone is enkel voor de hulpdiensten en zal voor het andere verkeer ontoegankelijk worden gemaakt door middel van verzinkbare paaltjes. Het project voorziet in totaal 145 parkeerplaatsen, of 1,45 per woning.