Gronden Hof Ter Wellelaan verkocht voor 1,6 miljoen Kristof Pieters

16 juni 2020

17u25 1 Beveren Het gemeentebestuur heeft de gronden op de hoek van de Hof ter Wellelaan en de Bosdamlaan verkocht voor een bedrag van 1.645.000 euro aan een privé-ontwikkelaar. Sp.a betreurt de verkoop want het oorspronkelijk plan was om er sociale woningen op te bouwen.

Op de gronden van het voormalige voetbalveld van FC Bosdam werd vier jaar geleden door de huisvestingsmaatschappij de residentie Hof ter Welle opgetrokken met 34 appartementen. Aanvankelijk zou ook Interwaas (ICW) koopflats bouwen op de site maar de intercommunale haakte af. De huisvestingsmaatschappij wou zelf de rest van de gronden verkavelen maar de gemeente besliste de gronden te verkopen voor een privaat woonproject. Voor het perceel van 3.485 m2 waren drie kandidaten. Het hoogste bod was 1.645.000 euro.

In de gemeenteraad bleef sp.a bij haar eerder geuite kritiek. “Er zijn nog weinig gronden die zo centraal gelegen zijn én zich nog in handen van de gemeente bevinden”, zegt Issam Benali. “Het is ook niet dat de gemeente het geld dringend nodig heeft.” Hij betreurt het gebrek aan ambitie op het vlak van sociale huisvesting.