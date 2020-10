Groen wil uren schoolstraat verlengen omwille van corona Kristof Pieters

05 oktober 2020

11u20 3 Beveren De fractie Groen vraagt aan het gemeentebestuur om de uren van de Schoolstraat in de Kallobaan aan te passen. Door de coronamaatregelen op de Sint-Maarten Scholencampus is de uitstroom van studenten veel meer gespreid en kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan.

De Kallobaan wordt op schooldagen elke ochtend en namiddag afgesloten zodat er geen conflicten zijn tussen het autoverkeer en de vele fietsers. “In de namiddag gaat de slagboom terug open om 16 uur maar door de uitzonderlijke coronamaatregelen is er om 16.45 uur nog een grote uitstroom van scholieren”, stelt gemeenteraadslid Koen Maes (Groen) vast. “Dit veroorzaakt verwarring bij heel wat autobestuurders en creëert een onnodig tijdelijke gevaarlijke verkeerssituatie.” Groen vraagt daarom om met de betrokken scholengemeenschap overleg te plegen om de uren van de schoolstraat aan te passen naar de reële situatie.

Volgens schepen van Mobiliteit Raf Van Roeyen (CD&V) is er nog geen melding gekomen van de school maar wil het voorstel zeker bekijken. “We moeten dan wel zien of het ook praktisch kan, want een schoolstraat werkt alleen bij gratie van vrijwilligers die de slagboom elke dag open en dicht doen.”