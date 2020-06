Groen wil meer buiten spelen deze zomer Kristof Pieters

18 juni 2020

10u05 1 Beveren Groen heeft op de gemeenteraad een voorstel ingediend om de jeugd meer mogelijkheden te geven om buiten te spelen deze zomer. Nu veel mensen de vakantie in hun eigen omgeving zullen doorbrengen, is er volgens gemeenteraadslid Ann Vermeulen ook meer nood aan speel- en leefstraten.

“De openbare ruimte is een belangrijk speelterrein voor onze Beverse jongeren”, zegt Vermeulen. “We vragen daarom een korte en duidelijke aanvraagprocedure voor het inrichten van speel- en leefstraten door burgers via een online aanvraagformulier. De gemeente kan ook zelf een aantal speel- en leefstraten inrichten en hierbij de buurt proactief betrekken. Het is ook interessant om te bekijken welke zones tijdelijk een woonerf kunnen worden tijdens de maanden juli en augustus zodat er meer veilige speelruimte ontstaat. Tot slot zou het handig zijn om onze gezinnen een overzicht te bezorgen van alle mogelijke ontspanningsmogelijkheden vlakbij zoals speelbossen en -pleinen.”

Volgens schepen van jeugd Katrien Claus (CD&V) is er intussen al een buitenspeelplan in de maak. Het initiatief van de speelstraten legt ze echter liever bij de inwoners zelf omdat het dan ook de buurt gedragen is.