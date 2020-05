Groen wil fietsbibliotheek in Beveren: “Want kinderen groeien snel uit hun fiets en dat is kostelijke zaak” Kristof Pieters

08 mei 2020

18u36 0 Beveren Groen pleit om in Beveren een fietsbibliotheek op te starten. Ouders kunnen er lid van worden en goedkoop een fiets ontlenen voor hun kind. “Kinderen groeien namelijk heel snel uit hun fiets. Dat kost ouders flink wat geld”, zegt gemeenteraadslid Koen Maes.

Op heel wat plaatsen in Vlaanderen worden fietsbibliotheken opgestart. In Limburg zijn er al meer dan tien waaronder Genk, maar ook in Oostende, Brugge, Ledegem, Turnhout en Edegem zijn al soortgelijke initiatieven opgestart. Een fietsbibliotheek wordt georganiseerd onder het motto ‘een kind groeit sneller dan een fiets’. “Ouders kunnen lid worden van de Fietsbieb en tegen democratische prijzen een meegroeifiets tot 12 jaar ontlenen. Er wordt gemiddeld 20 euro lidgeld gevraagd per jaar. Je kan dan steeds jouw fiets inwisselen voor een groter exemplaar. Er kan een korting voorzien worden voor gezinnen die het financieel moeilijker hebben”, legt raadslid Koen Maes zijn voorstel verder uit. “Het is geenszins de bedoeling om in concurrentie te gaan met lokale handelaars. We vergelijken het in deze zin graag met de plaatselijke boekenhandel en de bibliotheek”.

Schepen van mobiliteit Raf Van Roeyen (CD&V) juicht alle initiatieven om de mensen op de fiets te krijgen toe maar hij twijfelt wel of dit initiatief vanuit de gemeente moet komen. “Want dit wordt toch wel een moeilijke evenwichtsoefening tegenover de lokale fietshandelaars”, reageert hij. Volgens Maes kunnen die echter altijd participeren en dus zo een graantje meepikken. De schepen wijst ook nog op de mogelijkheid om goedkoop een ‘weesfiets’ op de kop te tikken. “Die werden vroeger geveild maar nu worden ze opgeknapt door de Kringwinkel van Ibogem en daar voor erg democratische prijzen verkocht.”