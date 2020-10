Groen wil bib openstellen voor online lessen: “Niet iedereen heeft thuis rustige leeromgeving” Kristof Pieters

01 oktober 2020

16u01 1 Beveren Het gemeentebestuur onderzoekt of er nood is aan het openstellen van de bibliotheek voor studenten die online les volgen. Volgens gemeenteraadslid Ann Vermeulen (Groen) vinden veel studenten thuis geen geschikte leeromgeving. Naar analogie met de blokruimte in de bib en het jeugdcentrum vraagt ze ook ruimte te voorzien voor het volgen van online lessen.

Het nieuwe academiejaar is gestart en door de coronamaatregelen worden studenten geconfronteerd met een combinatie van fysieke en online lessen. “Voor studenten is het een hele uitdaging om tijdig een rustige en stimulerende leeromgeving te vinden om de online lessen te kunnen volgen”, stelt Ann Vermeulen, zelf leerkracht, vast. “Niet iedereen kan daarvoor terecht op de campus of vindt thuis een geschikte plaats. Bovendien worden studenten nu ook geconfronteerd met het feit dat ze vaak op dezelfde dag zowel online als fysiek les moeten volgen. Dit betekent een hele organisatie voor studenten die er bijvoorbeeld niet voor kozen om op kot te gaan. De gemeente Beveren zou voor onze studenten een extra dienst kunnen bewijzen door extra leeromgevingen aan te bieden, liefst centraal en dichtbij het station.” Vermeulen denkt zelf onder meer aan de bibliotheek en het jeugdcentrum Togenblik. Daar wordt tijdens de blokperiode ook plaats voorzien voor studenten.

Schepen Ingeborg De Meulemeester (N-VA) wil bekijken of de bib in de ochtend geopend kan worden. “Er is dan geen ander bezoek, maar uiteraard loopt wel het personeel rond om boeken terug te zetten, wordt er gepoetst en zijn er soms klassen die langskomen. In de namiddag is het probleem iets groter, want door de coronamaatregelen is de capaciteit in onze bib beperkt tot dertig personen en we willen ook de vaste bezoekers die er hun krant komen lezen niet in de kou zetten.”