Groen vraagt praktijktesten, Vlaams Belang het tegenovergestelde: gemeente wacht op richtlijnen van Vlaamse overheid Kristof Pieters

01 juli 2020

16u36 0 Beveren De Beverse gemeenteraad moest zich dinsdagavond buigen over twee tegenovergestelde voorstellen. Oppositiepartij Groen vroeg de raad om praktijktesten in te voeren omdat er volgens hen wel degelijk discriminatie bestaat op de huurmarkt. Vlaams Belang vroeg aan de raad het omgekeerde en diende een voorstel in om praktijktesten af te wijzen. Geen van beide werd echter gevolgd. Het gemeentebestuur wil de richtlijnen afwachten van de Vlaamse overheid.

Niet alleen binnen de Vlaamse regering raakt men er niet uit hoe men best discriminatie aanpakt op de arbeids- en huurmarkt. De Vlaamse overheid heeft advies gevraagd aan wetenschappers. Vooral de zogenaamde ‘praktijktesten’ zijn een gevoelig onderwerp. Dat bleek ook op de Beverse gemeenteraad die voor het eerst sinds maanden terug fysiek bijeenkwam, weliswaar niet in de raadzaal maar wel in CC Ter Vesten.

Zowel Vlaams Belang als Groen hadden een punt op de agenda gezet rond de praktijktesten maar de standpunten stonden daarbij wel lijnrecht tegenover elkaar.

Geen bemoeienis

Vlaams Belang diende een voorstel in om praktijktesten af te wijzen. “Verhuurders moeten de vrijheid hebben om te verhuren aan wie ze dat willen”, vindt fractieleider André Buyl. “Als zich meerdere kandidaten aanbieden voor eenzelfde woning, kiezen zij vaak voor zekerheid en vertrouwen. Zodra de verhuurder een keuze heeft gemaakt, moet de overheid zich daar niet mee bemoeien. Praktijktesten dreigen sommige verhuurders te doen afhaken met een daling van het aantal huurwoningen en prijsstijgingen tot gevolg.” Volgens Buyl gaat het daarbij niet om discriminatie. “Ik ken iemand die tweemaal na elkaar zes maand geen huur heeft ontvangen en waarbij de woning half werd afgebroken door de huurder en in beide gevallen ging het niet om mensen van allochtone origine,” benadrukt hij.

Meldpunt voor discriminatie

Volgens Ann Vermeulen, fractieleider van Groen, mag als verhuurder sowieso altijd een keuze maken. “Je mag alleen niet discrimineren op basis van afkomst of het feit dat een huurder OCMW-steun krijgt”. Zij diende daarom een voorstel in om wel praktijktesten in te voeren en meteen ook een meldpunt voor discriminatie. “Praktijktesten zijn geen wondermiddel maar een verstandig gebruik kan op lokaal niveau wel degelijk een wezenlijk verschil maken”, vindt Vermeulen. “Niet alleen steden als Mechelen maar ook kleinere gemeenten als Tremelo doen het al. Wij zijn het beu om te wachten op Vlaanderen. Want we stellen vast dat ook in Beveren discriminatie bestaat. Bel maar eens naar een immokantoor om een appartement te zoeken als je naam Ahmed is.”

De gemeenteraad stemde beide voorstellen echter weg. Schepen Boudewijn Vlegels (N-VA) vindt het niet de taak van de gemeente om deze problematiek aan te pakken. “Het is aan de Vlaamse overheid om hierin het voortouw te nemen. We wachten dus af welke beslissing er genomen zal worden en zullen daarna de richtlijnen toepassen.”