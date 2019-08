Groen vraagt meldpunt grensoverschrijdend gedrag in zwembad Kristof Pieters

08 augustus 2019

16u12 2 Beveren Begin juli werd een verplichte identiteitscontrole ingevoerd in het zwembad van Beveren. Groen steunt deze maatregel, maar heeft nog extra bezorgdheden en vraagt om ook een meldpunt op te richten voor grensoverschrijdend gedrag.

“Het is overduidelijk dat de situatie in vele zwembaden de laatste tijd heel wat aandacht vraagt”, zegt Ann Vermeulen (Groen). “Zolang niet iedereen zich veilig voelt en er meldingen zijn van problemen, moeten we luisteren en zoeken naar oplossingen.”

Volgens burgemeester Marc Van de Vijver is de situatie momenteel opnieuw volledig onder controle. In het begin van de zomervakantie waren er wel heel wat klachten over jonge amokmakers. De verplichte identiteitscontrole voor alle +12-jarigen werkt echter ontradend. De uitbater van het zwembad mag de persoonsgegevens 72 uur bijhouden en moet deze daarna wissen.

Ongewenst gedrag

Groen pleit ook voor een specifiek meldpunt voor ongewenst gedrag in het zwembad. “Zowel voor mensen die een negatieve ervaring willen melden als voor mensen die toegang geweigerd wordt of uitgezet worden”, zegt Vermeulen. “We hoorden reeds meerdere getuigenissen in allerlei richtingen: meisjes die niet durven melden wat hen is overkomen, zoals het begluren in de pashokjes, ongewenste woorden en zelf aanrakingen. Maar ook jongeren die zich geviseerd voelen omwille van hun afkomst. Dankzij zo’n meldpunt kan er een laagdrempelige en betere opvolging komen”. De burgemeester is bereid dit meldpunt te onderzoeken.

Het is volgens Groen ook onduidelijk wat de gevolgen zijn voor mensen die niet beschikken over een elektronische identiteitskaart, zoals mensen zonder een wettig verblijf of asielzoekers. Burgemeester Van De Vijver zegt dit verder te onderzoeken om te kijken of er andere mogelijkheden zijn voor deze doelgroep.

Vermeulen pleit ook om meerdere preventieve maatregelen in te voeren, zoals een campagne omtrent grensoverschrijdend en storend gedrag, een extra opleiding voor het omgaan met conflicten tot het inzetten van iemand voor de ordehandhaving los van de rol die de redders nu hebben.