Groen vraagt meer controle op bermdecreet: “Te vroeg gemaaid en bespoten met gif” Kristof Pieters

12 augustus 2020

09u27 0 Beveren Volgens het bermdecreet mogen de bermen langs de wegen pas gemaaid worden vanaf 15 juni. In verschillende Beverse deelgemeenten werden de bermen dit jaar in mei al gemaaid. “Er werd in sommige gevallen zelfs gif gebruikt,” zegt Groen-raadslid Stijn De Munck.

Naast de kilometers groene bermen stelde Groen Beveren dit jaar een aantal gesproeide bermen en grachtkanten vast. “Dit is strijd met het Vlaams bermdecreet. De bespoten bermen zijn veelal in particuliere handen”, zegt De Munck. Verrassend is volgens hem de vaststelling dat er slechts één melding van gifspuiten werd geregistreerd en geen enkel boete opgestuurd in de laatste twee jaar. “Terwijl we zelf midden mei een tiental inbreuken konden fotograferen. Op enkele plaatsen werden flagrante overtredingen vastgesteld”, aldus De Munck. “Het is duidelijk dat het college met een andere registratie moet werken om het probleem in kaart te brengen. Op dit moment werkt de gemeente enkel met dossiers waarbij men de dader op heterdaad betrapt, gelijklopend met sluikstorters. Die aanpak moet anders. De handhavingsambtenaar kan via de GIS-cel alle gespoten grachten en bermen perfect registreren en eigenaars en pachters in kaart brengen. Zo kan men deze gegevens en cijfers gaan vergelijken met volgende jaren en wordt de inbreuk niet meer zo anoniem. We moeten ervoor zorgen dat deze roestplekken definitief tot het verleden behoren.”