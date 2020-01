Groen vraagt alternatief voor vervuilende kerstboomverbrandingen Kristof Pieters

30 januari 2020

10u39 0 Beveren Groen wil een debat openen rond de traditionele kerstboomverbrandingen en vraagt zich luidop af of deze activiteiten in de huidige tijdsgeest nog op hun plaats zijn. Volgens schepen van leefmilieu Filip Kegels (N-VA) is de impact echter beperkt en moeten tradities in ere worden gehouden.

Het was gemeenteraadslid Koen Maes (Groen) die op de gemeenteraad de kat de bel aanbond. Aanleiding hiervoor was de goedkeuring van het college voor een kerstboomverbranding van Chiro Kallo. “Het is een evenement dat een bron van inkomsten oplevert voor de vereniging. In eerste

instantie dus begrip voor de goedkeuring. Anderzijds moeten we als bestuur toch in vraag durven stellen of deze activiteiten in de huidige tijdsgeest nog op hun plaats zijn”, vindt Maes. “Ons geteisterd klimaat vraagt moedige en doordachte ingrepen. We hebben een voorbeeldfunctie naar onze inwoners en moeten sensibiliseren waar kan. We moeten niet alles verbieden wat mogelijks een slecht effect heeft op klimaat of milieu maar wel het debat aangaan. Kijken naar alternatieven met de verenigingen zou een goede eerste stap kunnen zijn. We hebben het hier voor alle duidelijkheid niet over de kleine vuurmanden die her en der gebruikt worden, maar over de grote open vuren zoals kerstboomverbrandingen en het Sint-Maartensvuur.”

Schepen van leefmilieu Filip Kegels (N-VA) erkent dat de grote open vuren niet goed zijn voor de luchtkwaliteit en onze gezondheid. “Maar omdat het een eenmalig iets gaat, blijft de impact beperkt”, reageert hij. “Elke dag de houtkachel stoken is veel schadelijker. We delen de bezorgdheid over het klimaat maar alles moet in perspectief geplaatst worden en het is niet nodig om de bevolking nodeloos ongerust te maken of met een schuldgevoel op te zadelen. Het is belangrijk om samenkomsten te motiveren en tradities in ere te laten.”