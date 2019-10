Groen ongerust over komst van prijzenbreker Jumbo Kristof Pieters

11 oktober 2019

19u02 0 Beveren Oppositiepartij Groen heeft haar bezorgdheid geuit over de komst van de Nederlandse supermarktketen Jumbo. Die heeft een aanvraag ingediend voor een grote vestiging in het Pareinpark. Volgens Groen druist dit in tegen de visie van winkelversterkende maatregelen voor het centrum.

Het gaat niet alleen om Jumbo dat zich gaat vestigen in het Pareinpark. Ook het Kruidvat zal er een nieuwe zaak openen. De derde naam die circuleert voor het resterend winkelgedeelte is die van Decathlon. Schepen Filip Kegels (N-VA) kreeg van de projectontwikkelaar de garantie dat er geen winkels komen die rechtstreeks de concurrentie aangaan met het winkelkerngebied. Groen ziet dit echter anders. “We hebben in ons centrum meerdere supermarkten, waaronder een prijsbreker met Colruyt en Albert Heijn, de grootste concurrent in Nederland van Jumbo. Beide zitten wel in het centrum van Beveren en versterken dus deels ook de omliggende winkels.”

Volgens de schepen kan men de komst van nieuwe zaken juridisch niet afwenden aangezien een deel van het Pareinpark een bestemming als retailpark heeft gekregen. Hij benadrukt dat er vooral geen concurrentie kan komen voor de bestaande kleinhandel en daar horen supermarkten niet bij.

Groen maakt zich ook zorgen over de mobiliteit. “De aansluiting van het Pareinpark met de N70 wordt pas structureel veiliger na de heraanleg, de bereikbaarheid is verre van optimaal, maar het is vooral de extra beweging uit het centrum die ons bezorgd maakt”, zegt Massar nog.