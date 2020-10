Groen licht voor ‘Groenplan Kallo’: 1,5 hectare nieuwe speelnatuur voor Chiro en school Kristof Pieters

07 oktober 2020

13u31 0 Kallo Er is een omgevingsvergunning afgeleverd voor het Groenplan Kallo. Met dit project wil de gemeente een nieuwe, groene en publieke ontmoetingszone op buurtniveau creëren ten zuiden van de Hoog-Kallostraat. Aanleiding was de vraag van Chiro Kallo enkele jaren geleden naar meer speelnatuur in de omgeving van hun lokaal. Het plan voorziet in een waterpartij met een death ride, avontuurlijke heuvels, een uitkijktoren, wilgenhutten, een amfitheater enzovoort. In totaal wordt er 1,5 hectare ingericht als speelparadijs.

Rond Kallo zijn verschillende natuurgebieden maar die zijn niet altijd toegankelijk en de jeugdbeweging miste vooral natuur om onbezorgd in te ravotten, een kampvuur te maken, enz. “We hebben die vraag aangegrepen om het hele gebied een invulling te geven en hebben ook de buurt daarbij betrokken met een bevraging”, zegt schepen van Natuurontwikkeling Filip Kegels (N-VA). “Uit deze bevraging bleek dat er ook nood was aan extra parking, een keerpunt voor de schoolbus en een brandweg voor de Chiro. Deze zaken konden we mee integreren in de plannen. Ons Groenplan Kallo is de Vlaamse Overheid ook erkend als Platteland Plusproject en wordt dus gesubsidieerd. Ondertussen is de omgevingsvergunning verkregen en kunnen we aan de slag. In het najaar starten we met de verhardingswerken. Begin volgend jaar volgt de aanleg van speelnatuur en een nieuwe trage weg.”

Lessen in openlucht

De nieuw speelnatuur is ook goed nieuws voor de gemeentelijke basisschool GBS Kallo en bij uitbreiding natuurlijk voor alle kinderen van de gemeente. “We zijn blij met meer groen in de directe schoolomgeving”, vult schepen van Jeugd en Onderwijs Katrien Claus aan. “De lessen over inheemse planten- en boomsoorten kunnen dan in openlucht onderwezen worden. In december vorig jaar hielpen de leerlingen trouwens met de aanplant van een speel- en leerbos van 2.000 m2 in ‘hun achtertuin’, een eerste stap in de realisatie van Groenplan Kallo.”

Trage weg

Het Groenplan Kallo zal de vraag naar meer speelnatuur voor de kinderen meer dan inlossen: naast het bos, houtkanten en plukhagen worden een aantal poelen aangelegd, een waterpartij als ‘speelplas’ en een speelheuvel. Een fruitboomgaard, gedeeltelijk verworven door de gemeente, sluit hier perfect op aan. Het groenplan ontsluit ook de aanpalende publiek-private tuin van residentie De Rietvelden door de aanleg van een trage weg voor wandelaars en fietsers tussen de sporthal en de Ebeslaan, parallel met de Hoog-Kallostraat. Deze trage weg wordt aangelegd in twee fasen: begin 2021 het stuk van de sporthal naar residentie De Rietvelden. In het najaar 2021 wordt de trage weg verder doorgetrokken naar de Ebeslaan. “Deze speelnatuur is publieke ruimte en dus toegankelijk voor iedereen. Het is dus ook goed nieuws voor de buurtbewoners die er een publieke ontmoetingsplek bij krijgen”, zegt Kegels.

Extra parking

De Petanque Club Kallo blijft op zijn vaste stek in de groenzone. Rond het Chirolokaal wordt een waterdoorlatende verharding aangelegd. Het skateterrein verhuist daarna naar een plek dichter bij het Chirolokaal. De nieuwe fietsenberging komt op de plaats waar nu het skateterrein is. Het groenplan integreert ook een keerpunt voor busvervoer voor de school en sportclubs gekoppeld aan een veilige kus-en-rij-zone en een nieuwe fietsenstalling. Op de hoek van de Gasthuisstraat en Kallodam komt tot slot een nieuw parkeereiland met 20 parkeerplaatsen in grasdallen.