Groen licht voor aanleg nieuwe hondenspeelweide in Molenbeekpark Kristof Pieters

11 juni 2020

12u09 0 Melsele Het college heeft deze week beslist om een nieuwe hondenloopzone aan te leggen in het Molenbeekpark in Melsele. Het is al de derde hondenspeelweide na Hof ter Saksen in Haasdonk en De Lisdodde in Kallo.

De aanleg was normaal gezien als iets vroeger gepland maar werden vertraagd door de coronacrisis. “We hebben nu beslist om de werken te gunnen en de aanleg is nog voor dit jaar voorzien”, zegt schepen Filip Kegels (N-VA). “Er zijn heel wat avontuurlijke elementen gepland zoals springbalkjes, een rioolbuis om door te kruipen, paaltjes om te slalommen en een waterpartij waarin de dieren mogen spelen. Er komen twee bezoekerstoegangen met houten klappoorten en een sas zodat de dieren niet kunnen ontsnappen. In een latere fase gaan we in het Molenbeekpark ook nog een Finse piste aanleggen.”

Twee jaar geleden werd de hondenweide gerealiseerd naast het parkdomein Hof ter Saksen. Die kwam er na een petitie van een aantal hondenbaasjes. Het perceel is 700 vierkante meter groot en er werden ook een aantal avontuurlijke elementen in aangebracht. De grootste hondenweide tot nog toe kwam er een jaar geleden in Kallo. Naast het natuurgebied De Lisdodde is een terrein van liefst een halve hectare afgebakend. “Ook de hondenspeelweide in Melsele zal vrij groot zijn”, vervolgt de schepen. “Op termijn willen we in elke deelgemeente een hondenloopzone aanleggen. Beveren is een grote gemeente en we voelen de behoefte aan bijkomende ruimte waar honden eens goed kunnen rondrennen.”