Greg Van Avermaet en Callboys willen bloed zien Kristof Pieters

03 september 2019

10u04 0 Beveren De Beverse jeugddienst en het Rode Kruis organiseren naar jaarlijkse traditie een bloedinzameling onder het motto ‘Togenblik wil bloed zien’. Men kan vanavond terecht van 17 tot 20 uur in het jeugdcentrum. De jongeren wisten alvast enkele bekende koppen te strikken om hun actie in de verf te zetten.

Zowel tijdens Beveren Festivalt als de voorbije Binck Bank Tour was de jeugddienst op pad om de perfecte promoboys te strikken voor haar jaarlijkse bloedinzameling ‘Togenblik wil Bloed Zien’. Zowel Greg Van Avermaet als twee van de Callboys waren meteen bereid om de de strijd tegen het bloedtekort te steunen.

Nieuwe en/of jonge bloedgevers zijn vanavond, dinsdag 3 september, alvast zeer welkom. ‘Ervaren rotten’ kunnen voor hun goede daad eens terecht in een andere omgeving dan het vertrouwde Rode Kruisgebouw. Bloed geven kan van 17 tot 20 uur in het jeugdcentrum Togenblik op het Gravenplein in Beveren. Let wel: donors moeten minstens 18 jaar zijn!