Gratis schoolvervoer voor leerlingen GTI wordt afgebouwd: ongenoegen bij ouders uit Meerdonk en De Klinge Kristof Pieters

27 augustus 2020

17u41 46 Beveren/Sint-Gillis-Waas Het gemeentebestuur van Beveren heeft beslist om het gratis schoolvervoer voor leerlingen van het GTI af te bouwen. Twee van de drie bussen worden geschrapt. Enkel de jongste scholieren uit de Beverse poldergemeenten worden nog opgehaald. In De Klinge en Meerdonk zorgt dit voor ongenoegen bij een aantal ouders. “Het alternatief is 12 km met de fiets of een overvolle lijnbus”, klinkt het.

N-VA Sint-Gillis-Waas betreurt dat deze beslissing plots werd genomen zonder dat er voorzien wordt in een alternatief. “Jongeren die al jaren van de bus gebruik maken of op basis daarvan een schoolkeuze maakten, staan plots voor voldongen feiten en de ouders voelen zich aan hun lot overgelaten” klinkt het bij fractievoorzitter Koen Daniëls en gemeenteraadslid Nico De Wert. “Het alternatief is ofwel met de fiets een dikke 12 kilometer, ofwel met de Lijnbus richting Sint-Niklaas met overstap in Sint-Gillis-Waas. Met het mooie weer is die 12 km nog wel een sportieve uitdaging, maar in de winter is dit verre van ideaal. Bovendien zit de bus van lijn 21 vaak overvol zit.” Ze roepen beide gemeentebesturen op om de bestaande GTI-bus verder te zetten tot het nieuwe openbaar vervoersplan er is. “Daarbij pleiten we voor een voldoende functionele verbinding van Meerdonk en De Klinge voor onder andere onze schoolgaande kinderen zowel in de richting van Beveren als in de richting van Sint-Niklaas. Flexvervoer kan voor ons daar een deel van de puzzel zijn.”

Schoolbus versleten en chauffeur op pensioen

Schepen van onderwijs Katrien Claus (CD&V) benadrukt dat de beslissing om het schoolvervoer af te bouwen al eerder werd genomen. “Het inleggen van busvervoer gebeurde alleen voor het GTI en is eigenlijk niet langer te verantwoorden naar de andere scholen in de gemeente. Bovendien is onze grote schoolbus versleten en de chauffeur is recent op pensioen gegaan. Er werd ook nog een externe bus ingezet maar dat kost ons 40.000 euro per jaar. Dat is geen voorbeeld van duurzaamheid als leerlingen ook het openbaar vervoer of de fiets kunnen nemen. Er rest ons enkel nog een kleiner busje op aardgas dat we komend schooljaar inzetten om de jongste kinderen op te halen in Kieldrecht, Verrebroek en Doel.”

Volgens Claus kwamen er slechts een zestal klachten van ouders binnen uit De Klinge en Meerdonk. “Maar we hebben de ouders ruimschoots op voorhand verwittigd in juni. Het gaat trouwens niet alleen om leerlingen uit De Klinge en Meerdonk want ook in Beveren is een bus geschrapt.”

Overleg met ouders

Burgemeester Maaike De Rudder (CD&V) is op de hoogte van de grieven van de ouders en gaat vrijdag samenzitten met hen. “Het is niet de bedoeling om zelf schoolvervoer op poten te zetten want in onze gemeente werd het jaren geleden ook al stopgezet. We willen wel eens samen met de ouders bekijken welke alternatieven er nu precies zijn en waar mogelijk we kunnen helpen.”