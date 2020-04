Gratis mondmaskers voor alle inwoners boven 12 jaar: “Herbruikbaar en bedelen met handleiding” Kristof Pieters

21 april 2020

13u57 64 Beveren Het gemeentebestuur van Beveren heeft vandaag beslist om gratis mondmaskers uit te delen onder de inwoners. Net zoals de stad Leuven wil men herbruikbare mondmaskers aankopen. “We hopen deze volgende week al te kunnen bedelen. Dat zal huis-aan-huis gebeuren met inbegrip van een handleiding om ze op de juiste manier te gebruiken en te wassen”, zegt burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V).

Nu het aantal ziekenhuisopnames daalt, is men zich in heel Vlaanderen langzaam aan het voorbereiden op een terugkeer naar het normale leven. Na alle verwarring over het nut van mondmaskers in het begin van de crisis is ondertussen duidelijk dat mondkapjes wel degelijk een rol zullen spelen. In navolging van de stad Leuven heeft vandaag ook Beveren beslist om mondmaskers aan te kopen. “We gaan nu op zoek naar een leverancier die zo snel mogelijk kan leveren”, zegt burgemeester Marc Van de Vijver. “We willen alleszins vermijden dat er een stormloop komt op mondmaskers, zeker in het beginstadium. Zodra de situatie wat genormaliseerd is, kan men later ook via bijvoorbeeld apothekers nog extra maskers aankopen. In deze fase zal er voor iedere inwoner boven de 12 jaar een gratis mondmasker worden bedeeld. We hopen dit volgende week te kunnen doen, huis-aan-huis en met inbegrip van een handleiding om het op de juiste manier te gebruiken en wassen.”