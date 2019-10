Graafkraan raakt gasleiding bij nutswerken op Vesten, N70 even afgesloten Kristof Pieters

31 oktober 2019

13u13 1 Beveren Bij werken aan de nutsleidingen op de Vesten (N70) werd donderdagochtend een gasleiding geraakt door een graafkraan. Het ging om een aanzienlijk lek in de leiding van zo’n 20 centimeter diameter, maar gelukkig betrof het een lagedruk gasleiding.

De brandweer en een interventieploeg van Eandis snelden ter plaatse en het verkeer op de N70 werd tijdelijk stilgelegd. Omdat het een lagedruk leiding betrof kon men het lek al snel afdichten met tape waardoor het gevaar geweken was, in afwachting van een definitieve herstelling. Evacuatie van omwonenden of winkels in de buurt was niet aan de orde. Een aantal huizen en winkels in de omgeving zat wel tijdelijk zonder aardgas.