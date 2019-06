Gouden halsketting kwijt na ‘knuffeldiefstal’ Kristof Pieters

03 juni 2019

13u32 0 Beveren In de Beukenlaan in Kieldrecht is een fietsster zondagavond het slachtoffer geworden van een zogenaamde ‘knuffeldiefstal’. Tijdens een omhelzing werd haar gouden halsketting gestolen.

Een wagen met vier inzittenden stopte plots bij de fietsster. Een vrouw stapte uit de wagen en vroeg in gebrekkig Nederlands de weg naar het ziekenhuis. Ze wou haar zieke moeder gaan bezoeken. De fietsster toonde haar de weg. Plots stapte ook een tweede vrouw uit de wagen. Uit dankbaarheid schonk één van de vrouwen het slachtoffer een halsketting en gaf ze het slachtoffer een knuffel. Het slachtoffer merkte nadien op dat haar gouden halsketting gestolen werd en verwittigde de politie.

De politie Waasland-Noord waarschuwt de bevolking voor deze ‘knuffeldiefstallen’. Bij deze vorm van diefstal vragen de verdachten, meestal vrouwen, de weg of om iets eenvoudigs te doen. Als ruil geven ze een knuffel of enkele goedkope juwelen. Van deze afleiding maken ze gebruik om stiekem juwelen of geld te stelen.

Wees dus alert en meld verdachte personen of omstandigheden meteen aan de politie via het noodnummer 101.