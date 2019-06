Gouden halsketting gestolen bij inbraak aan Singel PKM

05 juni 2019

Dieven hebben ingebroken in een woning aan de Singel in Kieldrecht. Er werd een gouden halsketting gestolen. De inbraak gebeurde tussen maandagnamiddag en dinsdagnamiddag.

Dinsdagochtend werd ook een poging tot inbraak vastgesteld in een kantine in de Trepelandstraat in Melsele. Op het eerste gezicht werd er niets gestolen.