Golfclub Beveren viert jubileum met uitbreiding van vier holes; “Maar lange droogteperiodes speelt grasmat parten” Kristof Pieters

25 september 2019

18u27 0 Beveren Golfclub Beveren heeft zichzelf een mooi verjaardagscadeau gegeven. De club mocht haar dertigjarig bestaan vieren met de inhuldiging van een vernieuwd terrein. De bestaande 9 holes werden door een golfarchitect onder handen genomen en hertekend. Tegelijk werden 4 compact holes aangelegd voor de beginnende golfers. “Het groen houden van onze grasmat tijdens lange droogteperiodes wordt onze nieuwe uitdaging voor de toekomst”, zegt voorzitter Mark Van de Vijver.

De voorbije jaren kende Golfclub Beveren een spectaculaire groen van het ledenaantal. Ook de jeugdwerking draait op volle toeren. Daarom werd het terrein uitgebreid met 4 compact holes. “Dat zijn kleinere holes van gemiddeld 100 meter, ideaal dus voor wie begint met golf”, zegt voorzitter Mark Van de Vijver. “We zitten nu aan 810 leden en tegen het einde van het jaar zullen we aan 840 zitten. De golfsport zit nog altijd in de lift. De laatste jaren is ook de uitval sterk gedaald. Vroeger vielen er soms 100 leden weg na elk seizoen. Door een betere begeleiding is die uitval veel verminderd. De reden is dat men normaal eerst een golfvaardigheidsbewijs moet halen en de slagen oefenen op een driving range. Sommige nieuwe leden kunnen dat geduld moeilijker opbrengen. Daarom doen we beroep op onze vele vrijwilligers, dat zijn er een honderdtal, om met die beginnende golfers al eens op de grasmat te gaan staan.”

Die grasmat werd het voorbije jaar grondig hertekend door een golfarchitect. “De bestaande 9 holes werden wat avontuurlijker gemaakt en er is dus ook plaats gemaakt voor 4 compact holes voor de beginners.”

Mark Van de Vijver werd door de club ook in de bloemetjes gezet want hij is al twintig jaar voorzitter. Aan stoppen denkt hij nog niet. “Er staan nog een aantal belangrijke projecten in de steigers”, legt hij uit. “Zopas is de bouw gestart van onze nieuwe ‘greenhouse’. Dat is een soort stelplaats voor alle machines en de golfkarretjes. Op de bovenverdieping is een verblijfsruimte voor onze ‘greenkepers’ die ook dienst kan doen als polyvalente zaal of vergaderruimte. Tot slot komen er ook lockers waar onze leden hun golfmateriaal veilig kunnen achterlaten.” De nieuwbouw moet tegen april of mei volgend jaar klaar zijn. Daarna gaat de oude materiaalloods tegen de vlakte zodat de parking kan uitbreiden.

De belangrijkste uitdaging voor de toekomst wordt echter het groen houden van de grasmat. “We hebben de voorbije jaren een aantal langdurige droogteperiodes gekend en dat speelt ons behoorlijk parten”, legt Van de Vijver uit. “Door de klimaatopwarming zal dit in de toekomst niet verbeteren. Bovendien zitten we hier op een vrij zanderige ondergrond en pompen we ons water om te besproeien op uit de Melkader. Die waterloop staat in verbinding met de Schelde waardoor het zoutgehalte van het water eigenlijk te hoog is. We gaan nu bekijken hoe we zelf op ons terrein regenwater kunnen bufferen. Daarnaast zullen we ook zien of er andere grassoorten bestaan die beter bestand zijn tegen droogte en hogere temperaturen. Er is dus nog voldoende werk aan de winkel de komende jaren.”