Gildenhuys bouwt pop-upterras op werf Yzerhand: “Voetpaden worden pas na de zomer afgewerkt” Kristof Pieters

23 juni 2020

16u44 0 Beveren Enkele weken later dan de meeste collega’s heeft de uitbater van Grand Café Gildenhuys woensdag de deuren heropend. Niet alleen de coronacrisis speelde de zaak parten maar vooral de wegenwerken die al twee jaar bezig zijn. Omdat de voetpaden pas na de zomer afgewerkt kunnen worden, kreeg ’t Gildenhuys toelating om een pop-upterras te bouwen. “Het is soms wat stoffig maar niks beter dan een frisse pint om dat weg te spoelen”, klinkt het lachend.

Het oogt wat vreemd. Terwijl de arbeiders nog druk in de weer zijn met pletwalsen, drilhamers en ander zwaar materiaal zit het terras van Grand Café Gildenhuys aardig vol. De zaak opende woensdag voor het eerst terug de deuren sinds de start van de lockdown. “Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad maar burgemeester Van de Vijver en schepen Filip Kegels hebben het mogelijk gemaakt dat ik op de werf een terras mag zetten”, zegt uitbater Noël Smet. “Normaal moest het kruispunt tegen het bouwverlof afgewerkt zijn maar door de coronacrisis is er vertraging opgelopen. De stenen voor de voetpaden komen uit China en die zullen pas na de zomer geleverd worden. Een terras is echter onmisbaar bij dit zonnig weer en in coronatijden willen mensen sowieso liever buiten zitten. Daarom heb ik aangedrongen bij de gemeente om toch een terras te mogen plaatsen.”

Rondvliegend stof

Die toestemming kwam er. Met enkele vrienden ging Noël aan de slag en werd een veilige omheining van houten paletten en een plankenvloer gemaakt. De eerste dag zat het terras al meteen aardig vol. “Ik ben blij natuurlijk”, lacht Noël. “Ik had wel wat schrik dat al het rondvliegend stof mensen zou afschrikken maar dat blijkt niet het geval. Niks zo goed natuurlijk dat een frisse pint om dat weg te spoelen. Ik denk dat veel klanten het eigenlijk wel leuk vinden om die wegenarbeiders bezig te zien. De aannemer heeft ook zijn best gedaan. Ik heb met hem afgesproken dat er regelmatig een veegmachine wordt ingezet om het meeste stof weg te halen.”

Wachten op doorstart

Op de echte start van het Grand Café Gildenhuys is het nog wachten tot na de zomer. “We zijn nu twee jaar open maar de werken zijn eigenlijk kort na de opening gestart. In ‘normale’ omstandigheden hebben we dus nog niet kunnen werken. Soms was er echt geen doorkomen aan. Het is echt wel overleven geweest de voorbije twee jaar. We hebben de hele periode maar een vierde van de capaciteit benut. Het is dan ook een vrij grote zaak over twee verdiepingen met in totaal 45 tafels en 180 zitplaatsen. Zodra de grote wegenwerken in het centrum klaar zijn, plannen we een doorstart. Er zal dan elke week live muziek zijn en ook de keuken kan dan eindelijk beginnen draaien. Intussen zijn we wel blij dat we de zomer nog kunnen overbruggen met dit pop-upterras.”